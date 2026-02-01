2026年的農曆春節在2月中旬，因此中外賀歲片成為本月分新片的焦點。其中九把刀再次改編自己原著的《功夫》，除了戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨等的主演陣容表現賣力外，耗資3億打造的炫目視覺效果也十分吸睛。另一部賀歲國片《雙囍》則有劉冠廷、余香凝這對台港配對主角組合，楊貴媚、田啟文、庹宗華等實力派老將的演技也很精彩，都頗受矚目。
新海誠經典動畫改編真人版 最新穎AI話題《關鍵公敵》讓人深思
日本名導新海誠的代表作之一、動畫片《秒速5公分》在18年後被改編為真人版電影，松村北斗與高畑充希分別飾演男女主角，重現動畫原版裡彼此分隔兩地、仍透過一封封書信延續的情感，令忠實粉絲再次回味那種溫柔與心疼的感覺，吉岡秀隆、宮崎葵、森七菜等重量級卡司參與，更增可看性，台灣將於2月6日起上映。
近年來關於AI有可能取代人類的話題，時常被各方討論，好萊塢的商業大片中，AI能夠包辦的事項更多。漫威英雄片男星克里斯普瑞特飾演的高階警探被指控謀殺妻子，接受AI法庭審判，而在被定罪行刑之前，只有90分鐘向他曾經極度推崇的AI法官證明清白，由《不可能的任務》瑞典女神蕾貝卡弗格森扮演，頗富娛樂效果，全台戲院於2月6日起上映。
奧斯卡影帝在日本精彩演出 不朽名著呈現性感新風貌
奧斯卡影帝布蘭登費雪在《日租家庭》中，飾演在日本長年發展、卻始終沒有發揮空間的美國演員，直到某日開始從事奇特的工作、在「日租家庭」中扮演別人的父母、手足、伴侶、摯友等，在過程中建立起真摯的情感連結，重新理解家的意義。布蘭登與一群日本卡司的精彩對手戲，是片中最大看點，台灣將於2月13日起上映。
2月分也會有西洋情人節這個受到戀愛男女重視的日子，英國不朽名著《咆哮山莊》描述陰鬱青年被奪愛後憤而離家，之後以富商身分回歸，也開始對舊情人的夫家展開無情報復，終於鬧到大家都不幸收場。過往歐美影壇拍過許多種不同版本，最新版由瑪格羅比搭配《高校十八禁》雅各艾洛迪，激戀尺度將拍得更大膽、性感，台灣將於2月13日起上映。
春節賀歲國片《功夫》超熱鬧 《雙囍》暖心又感人
今年的兩部本土賀歲片之中，《功夫》砸下3億台幣打造出一場又一場的炫目打鬥特效，描述兩位魯蛇高中生柯震東與朱軒洋，誤打誤撞碰上隱世奇人戴立忍，跟他習得一身武藝，卻得面對他的邪氣師弟劉冠廷的種種惡行，背後似乎又有驚人真相。九把刀把一堆昔日著名武打片的橋段、元素放入，有種諧諷的趣味，資深觀眾才懂，年輕影迷則可再次感受中二風格的笑料，2月13日起上映。
劉冠廷在《雙囍》則是第一主角，他扮演的五星級飯店餐廳主廚，與香港女友余香凝將步入結婚禮堂，因爸媽庹宗華、楊貴媚多年不和，不得不同一天內為他們各辦一場婚禮，又不能讓他們知道有另外一場的存在，搞得焦頭爛額。劉冠廷演出細膩，慣常搞笑的田啟文扮演香港岳父讓人眼睛一亮，情節暖心、感人，需要觀眾慢慢品味，全台戲院2月17日（大年初一）起上映。
《驚聲尖叫7》鬼面殺手鎖定下一代 《哈姆奈特》呈現文豪創作人生
已經拍到第7集的《驚聲尖叫》系列，編劇元老凱文威廉森重新歸隊接下導演重任，情節也又回歸到妮芙坎貝爾扮演的席妮身上，鬼面殺手鎖定她的女兒成為追殺目標，逼得她只好跟他再拚一回，扮演心機女主播的寇特妮考絲也歸隊。這系列始終有忠實粉絲支持，新一集會有何新招，也引起觀眾的好奇，台灣將於2月26日起上映。
入圍第98屆奧斯卡金像獎最佳影片、導演（趙婷）、女主角（潔西伯克利）等8項大獎的《哈姆奈特》，由史蒂芬史匹柏監製，透過戲劇化的手法來講述著名劇作家莎士比亞的人生、與妻子的感情，兩人如何碰上生活的嚴峻挑戰，從而讓他創作出經典悲劇《哈姆雷特》。不像曾獲奧斯卡大獎的《莎翁情史》那麼浪漫喜趣，卻另有一番風味，將於2月26日起在全台各地上映。
