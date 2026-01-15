我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷在《功夫》扮演大反派，除了造型特殊，打戲也很賣力。（圖／麻吉砥加提供）

▲戴立忍（如圖）在《功夫》飾演隱世高人，也和師弟劉冠廷有一段恩怨糾葛。（圖／麻吉砥加提供）

2026年春節檔最受矚目台灣大片之一，莫過於九把刀執導、改編自其同名經典小說的奇幻動作片《功夫》。全片耗資近3億台幣、兩年時間打造，戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨及劉冠廷等堅強卡司領銜主演。最新發布的正式預告，不僅揭露龐大的現代江湖世界觀，還有柯震東施展輕功、飛簷走壁的帥氣身影，扮演大魔頭的劉冠廷更是打到近乎忘我，娛樂價值百分百。《功夫》的預告開場即展現了驚人的視覺特效與武打企圖心，戴立忍飾演的「師父」一角，沉穩霸氣，率領徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，共同面對隱藏在城市陰影中的黑暗組織，這場延續500年的恩怨情仇，也考驗所有角色的信念與選擇。而大反派劉冠廷則在開拍前接受就接受高強度的專業特訓，俐落身手獲得韓國動作導演張材旭高度肯定，盛讚他是練武奇才。過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，此次在片中徹底顛覆形象，挑戰演出終極反派「藍金」。為了達到角色近乎偏執的純粹，他接受高強度的專業特訓，甚至在多場決鬥戲中打到近乎忘我，不過雖然被動作導演肯定是奇才，劉冠廷卻因預告中一幕猛然回頭的戲太過使力，自嘲：「一不小心把自己弄到落枕。」與戲裡的冷酷形象有180度對比，形成反差萌。除了主要角色的精彩對決，反派陣營亦有全能影后嚴藝文、金獎男配高英軒等實力派演員輪番助陣。嚴藝文此次一改親和形象，化身地方勢力龐大的萬年議長，詭譎微笑下的不法勾當讓她直呼「演壞人太過癮」。近年來台灣賀歲片不容易在華人區的其他區域同步上映，《功夫》卻因為海外粉絲的熱烈期待，驚喜宣布新加坡、馬來西亞將與台灣一起在2月13日跨海同步聯映。書迷大讚「完美還原」小說中熱血、奇幻描述的《功夫》，還會推出IMAX等多種特殊規格版本，目標瞄準年度票房冠軍榮銜。