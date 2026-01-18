我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁小龍（中）在過世前一天，還與友人一起吃火鍋。（圖／微博@紫晶靈玲）

資深動作男星梁小龍在今（18）日傳出已於14日病逝的消息，享壽77歲。他的生前友人也證實家人已在低調處理後事，預計在1月26日於深圳龍崗舉行出殯儀式。而突然的過世消息，也讓外界非常震驚，尤其是他有200萬粉絲的抖音帳號都在頻繁更新，前一天（1月13日）也與友人吃火鍋，不料已是最後身影。而曾與他並稱「四小龍」的成龍、力邀他出演《功夫》的周星馳，也紛紛發文悼念他。梁小龍過世的消息，震驚整個華人演藝圈，讓他的親朋好友都陷入濃濃的悲傷，粉絲們也都感到非常不捨。而其實，他在過世前抖音頻繁更新，絲毫看不出生病的樣子，而且在過世前一天，他還與友人一起在深圳羅湖聚會吃羊肉火鍋，只見他穿著黑色羽絨衣，站在中間開心比讚，不料這卻成為了他的最後身影。而梁小龍的離世消息曝光後，曾與他並稱「四小龍」的成龍，在微博發文哀悼，表示自己剛到北京就收到噩耗，「一時之間不敢也不願相信…」成龍大讚對方精通多種傳統武術，每一種都能打出自己風格，是位非常優秀的動作指導，作為演員也塑造多個精典角色，是同行佩服的對象，他在最後對梁小龍喊話：「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您…」而曾邀梁小龍出演《功夫》的周星馳，也在IG發出他照片寫下：「永遠懷念梁小龍先生」。梁小龍出身於武術世家，15歲進入武行，憑藉紮實的功夫基礎於1970年代嶄露頭角，當時與李小龍、成龍、狄龍並稱為香港影壇的「四小龍」。1981年至1982年間，他在電視劇《大俠霍元甲》與《陳真》中飾演霍元甲的大徒弟「陳真」，以凌厲的腿法與民族英雄形象紅遍大江南北，成為當時最具代表性的功夫巨星之一。在息影多年後，梁小龍於2004年受周星馳力邀，在電影《功夫》中飾演反派高手「火雲邪神」，以反差的形象與驚人的武打動作再度翻紅。雖然梁小龍早已息影多年，轉向經營直播與社群，但他的武打姿態，仍是許多影迷心目中的經典，並感念這位畢生奉獻於動作電影的傳奇影星。