▲梁小龍是一代知名武打演員，曾演多個經典角色。（圖／@毒舌電影）

資深動作男星梁小龍在今（18）日傳出已於14日過世的消息，享壽77歲，讓粉絲都非常不捨。回顧他的演藝之路，出生於1948年的他，15歲即進入武行擔任替身與武師，憑藉紮實的剛猛拳腳，在1970年代迅速竄紅，與李小龍、成龍、狄龍並列為香港影壇「四小龍」。演出港劇《大俠霍元甲》及《陳真》中陳真一角紅遍中國各地的梁小龍，雖然曾因政治議題被封殺20年，但在年過半百又以《功夫》的反派「火雲邪神」二度走紅，是影視界的代表武打演員之一。梁小龍出身於武術世家，15歲進入武行，憑藉紮實的功夫基礎於1970年代嶄露頭角。1981年，他在電視劇《大俠霍元甲》中飾演霍元甲的徒弟「陳真」，隨後更主演個人影集《陳真》。劇中他以凌厲的腿法與民族英雄形象紅遍大江南北，成為當時最具代表性的功夫巨星之一，演藝事業也因此攀上巔峰。在事業巔峰之際，梁小龍前往中國大陸交流，並發表了「回歸祖國」的熱情言論，卻意外觸碰當時政治紅線，遭到台灣市場全面封殺。因當時港片高度依賴台灣票房，他在片商不敢起用的情況下被迫息影長達20年，轉往深圳經營餐廳與武館，度過漫長的演藝空白期。雖然遠離了螢光幕，但他並未放棄練武，這也為他日後在《功夫》中的驚人身手埋下伏筆。2004年，身為梁小龍版「陳真」死忠影迷的周星馳，在籌備《功夫》時，認為「火雲邪神」這個天下第一高手，必須由一位真正具備紮實功夫底子、且具備傳奇色彩的老前輩出演。他第一時間就想到消失已久的梁小龍，並親自出馬聯繫。但當時梁小龍已經轉行經商多年，對重返演藝圈興趣缺缺，甚至以「自己太老、太久沒打」，兩度拒絕了周星馳。但周星馳堅持三顧茅廬，終於打動梁小龍，他也成功將原本瘋癲且深藏不露的反派演得活靈活現，打破了以往英雄形象，以一句「天下武功，無堅不摧，唯快不破」的名台詞再度翻紅，讓全球新世代觀眾重新認識這位功夫大師，也證明了周星馳準確的眼光。在這之後，梁小龍也演了許多動作電影，2010年出演的《打擂台》還獲得香港電影金像獎最佳電影。晚年的梁小龍積極經營社群媒體，與影迷分享武術心得，他頻繁在抖音、快手等平台發布武術教學影片，向年輕人展示如何保持體力與武術心法。他常說：「只要我還能動，我就要證明中國功夫不是花拳繡腿」。除此之外，梁小龍還常針對武術圈的「假大師」現象發表看法，真實不做作的個性，收獲大批忠實粉絲。而一代武術大師突然的殞落，也讓大家都非常不捨。