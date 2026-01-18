我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁小龍「火雲邪神」的造型，讓觀眾印象深刻，但他其實不到30歲已經成名。（圖／摘自IMDb）

▲梁小龍曾經是華人影視界首齣《射鵰英雄傳》中的楊康。（圖／摘自zjebc YT）

香港《星島頭條》報導，資深動作男星、曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」而讓觀眾印象深刻的梁小龍，已於1月14日逝世，享壽77歲。其友人證實家人正低調處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。他曾經因演出港劇《大俠霍元甲》及《陳真》中的陳真一角紅遍中國各地，年過半百後靠《功夫》再度翻紅。據報導，梁小龍逝世前一天（1月13日），仍有人分享和梁小龍聚會的合照。只見他與友人在深圳羅湖共享羊肉火鍋，精神看來不錯，並贈送其親筆簽名的「真功夫」字畫給朋友，那時他還對著鏡頭豎起拇指。沒想到才隔一天，就已天人永隔，讓許多影迷不捨。年輕一輩的觀眾大都從《功夫》開始認識梁小龍，但他曾說過自己不是被周星馳「捧」紅，認為自己早出道很久，也只稱他是「導演」，而非「星爺」。年輕觀眾對於梁小龍的印象大都已經是《功夫》中的頭半禿、上了年紀的模樣，其實他不到30歲已在香港具有知名度，曾經是華人影視界第一版《射鵰英雄傳》電視劇的楊康，那時曾在港締造百萬觀眾收看的佳績，掀起金庸武俠熱。後來他在《天蠶變》的續篇《天龍訣》扮演小子，也是個年輕俠士的形象。後來他在《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演的陳真一角紅遍大江南北，具有真功夫的身手大受觀眾喜愛，他一度轉行從商，直至2004年復出拍《功夫》、飾演「火雲邪神」，再度掀起熱潮，但他透露過，那時拍第一個鏡頭NG48次，還以為整他，要他別找自己麻煩，沒想到周星馳回答：「小龍哥，你已經是NG最少的那個人了。」他也曾抱怨拍周星馳的片子壓力很大、沒劇本，叫你做什麼就做什麼，NG幾十次都不知道哪裡不對，問了就說：「我覺得最好的事第2個NG裏邊第3句對白的表情。」聽得他都想罵髒話，以後就算有想接的電影，還會告訴劇組，如果導演是周星馳就不接了。目前梁小龍家人尚未對外證實死訊。