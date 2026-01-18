我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「火雲邪神」梁小龍（如圖）是黎愛蓮的前夫，兩人已先後離世。（圖／翻攝自微博）

▲黎愛蓮前年9月去世，她生前感情不順遂，還遭人潑灑強酸而毀容。（圖／黎愛蓮臉書）

在周星馳賣座經典《功夫》中扮演「火雲邪神」的資深動作男星梁小龍，傳出本月14日去世，享壽77歲。香港媒體報導稱他的家人目前正低調處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。梁小龍首任妻子是美艷的混血歌手黎愛蓮，一度紅極一時，卻遭人在住處外澆淋鏹，導致受傷毀容，因而身心受創、退出演藝圈，她已在2024年9月1日辭世，享壽75歲。梁小龍年輕時已在影藝圈嶄露頭角，是李小龍之後崛起的動作男星，曾經和成龍、狄龍等齊名。1976年他在香港佳視的《射鵰英雄傳》扮演男二楊康，隨著收視造成話題，他的演藝行情一路飆升，隔年就帶著黎愛蓮來台拍電影，只是未能在台灣擁有和成龍、狄龍一樣的超人氣。黎愛蓮也曾在張琍敏主持的《大螢幕》演唱，沒兩年就遭到改變一生的毀容攻擊事件。當年外界對此案有不同版本的傳言，有稱黎愛蓮遇襲跟老公梁小龍在外結仇有關，但都被他們否認，身心受創的黎愛蓮，前後接受近20次植皮及磨皮手術，花費超過400萬元港幣（約1650萬元新台幣），期望恢復昔日的美貌，可惜事與願違。她後來退出娛樂圈長達16年，1995年才再度復出舉行演唱會，也開始發表音樂作品。她和梁小龍生了一個女兒，婚姻只持續了5年，還被稱曾遭家暴。最後卻是由於被人毀容造成的驚嚇與衝擊，讓她罹患憂鬱症，曾經幾度有輕生的念頭，日子過得很辛苦。前年9月，黎愛蓮的女兒發布她的死訊，透露她走得很安詳，在人生的最後一刻，她最關愛的女兒陪伴在旁，她也在女兒面前最後一次露出美麗的笑容。沒想到兩年不到，前夫梁小龍也離開了人世，一切恩怨終將歸於平靜。