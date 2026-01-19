靠「火雲邪神」一角爆紅的資深武打巨星梁小龍14日因心臟衰竭過世，享壽77歲；噩耗昨（18）日才曝光，大批影迷、演藝圈好友不捨哀悼。他的抖音帳號則在昨晚突然發文，寫下道別字句：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了」，落款日期正是1月14日。這應該是他的關門弟子幫他發布的最後遺言，讓許多影迷看哭。

▲梁小龍「火雲邪神」的造型，讓觀眾印象深刻，但他其實不到30歲已經成名。（圖／摘自IMDb）
梁小龍過世抖音突更新　最後遺言逼哭影迷

梁小龍的抖音帳號昨晚發文，對影迷們說再見，「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了。本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神祕感，你們替我好好活著。愛一直在，記得我愛你們」。文字最後署名梁小龍，落款日期是2026年1月14日，正是梁小龍過世的那天。

雖然貼文以第一人稱敘事，但可以看得出，這應該是關門弟子代筆，替梁小龍發布的最後遺言。影迷見狀也不捨湧入哀悼，「怎麼那麼突然…前幾天還滑到您的影片」、「祝您一路好走」、「眼淚不自覺掉下來，是呀，就當您去遠行了，一路好走」、「梁老師沒走，是活在每個觀眾心中」。

▲梁小龍過世抖音突更新　最後遺言逼哭影迷（圖／翻攝自梁小龍抖音）
梁小龍心臟衰竭身亡　告別式暫定1月26日

根據香港《明報》報導，梁小龍的好友田啟文透露，他的死因是心臟衰竭，自己剛得知消息時也難以接受，至於會不會去參加喪禮，田啟文表示還要看時間是否對得上。而梁小龍的告別式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。

▲《功夫》飾演反派的梁小龍（右）在今（18）日傳出已於14日過世，享壽77歲，而他的最後身影曝光，讓粉絲都非常不捨，成龍（左）、周星馳也悲痛發文哀悼。（圖／微博@成龍）
▲梁小龍（右）曾與成龍（左）、李小龍、狄龍並列為影壇「香港四小龍」。（圖／微博@成龍）
