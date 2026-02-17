我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《雙囍》中田啟文（左四）演余香凝（左五）的爸爸，彼此雖是首度合演，動手戲卻很感人。（圖／水花電影提供）

▲周星馳拍戲很清楚自己要什麼，一場戲只拍一個角度，卻會一直重拍到效果最完美。（圖／摘自YouTube）

▲田啟文（如圖）在周星馳的《少林足球》中演出讓觀眾印象深刻。（圖／摘自IMDb）

▲田啟文對於表演還有熱情，曾經表示過退休的意思，是為了讓太太滿意。（圖／記者蘇詠智攝）

周星馳喜劇中的老班底田啟文，今年改在台灣賀歲片《雙囍》中露臉，扮演女主角余香凝的爸爸，雖然關愛孩子、卻有點迷信，也因此讓女兒的婚事增添了些波折。他透露《雙囍》導演許承傑是美式拍法，一場戲拍許多不同的角度，剪輯時再來傷腦筋如何挑選。而周星馳卻是很清楚自己要的角度，寧可一拍再拍同一場戲，連臨時演員的表現都寧願砸錢重拍磨到完美，成功之道沒有人學得來。過往田啟文曾在周星馳的《少林足球》中說出：「我一秒鐘幾十萬上下。」的經典對白，彼此配合默契十足。大家都好奇周星馳拍片有沒有獨特的成功祕訣？他解釋周星馳拍片仍然有劇本，可是大方向確立，小細節是可以視情況調整。最重要的周星馳知道自己要什麼東西，同一場戲可以一再拍攝，寧可自己貼錢也要拍到最好，甚至連臨演的戲都要磨到很完美，沒有人學得來，也沒有人願意學。他笑道：「常理來講，導演看到有劉德華就會多拍劉德華，有鄭秀文就會多拍鄭秀文，不會願意為了臨演的戲去磨，星爺就可以。當然他也會知道你今天演得好不好、狀態對不對，如果天氣不好、情況不對，那就明天再來拍，通常就會為此多花錢。我常常講，他的成功方式就是這樣，可是所有人知道了也學不來。」過去田啟文曾以製片兼演員的身分來台灣為《賭神2》等港片出外景，純粹當演員正式在台灣拍片，《雙囍》是第一部，而且也不是觀眾熟悉的喜劇表演，讓大家驚覺原來他「正經」的戲也演得很不錯，與余香凝的對手戲頗為感人，他樂得強調，當初拍第一部片《汽水加牛奶》就是嚴肅的內容，本來這種表演對他就不成問題。他這次更是連酬勞都沒怎麼問就接下來，坦言：「少收點錢沒關係，我也不缺那些錢吃飯，可是好角色難求。」原先劇本裡沒有香港新娘的爸爸很迷信這種描述，是他讀了劇本之後，認為加入這個特質，會讓後面一些情節安排更添合理性，導演也被說服，他的角色因此更具有特色。他大讚台灣拍片有註明工時、知道何時可以下班， 若是香港影壇以前的做法，只要人沒有倒下來就會繼續拍。提到自己為角色「加料」，田啟文幽默說道：「我本來想如果他願意調整角色，錢少收都可以，如果不願意改，那錢給夠就行。」結果導演接受他的意見，但他也表示沒問價錢就答應要演，只要和不同地區的團隊合作能夠「一加一大於二」，酬勞就不會是他最在意的。這趟來台灣田啟文也把太太帶在身邊，宣傳之餘也想順便看看台灣過春節的情況，卻被提醒「過年台北是空城」。他曾經被傳有想退休，解釋是太太覺得他為影視產業跟年輕人做了很多，應該要是為自己活的時候，其實他心裡仍對表演有熱情，笑稱台灣這裡有飯吃，就想繼續拍。那如果惹怒太座？他笑道：「我就說是記者亂寫的。」《雙囍》今（17）日起在台上映。