▲梁小龍的家人為他在深圳舉辦喪禮，還設了兩個靈堂，分別讓影迷、網友與他的親友能表達對他的悼念而不互相干擾。（圖／摘自小紅書）

▲陳惠敏（中）拄著拐杖來送梁小龍最後一程。（圖／摘自小紅書）

▲港劇首代《射鵰英雄傳》郭靖—白彪（中），來送別當年飾演楊康的梁小龍。（圖／摘自小紅書）

▲梁小龍的靈堂外，有周星馳致贈的花牌，雖然本人沒到現場，禮數還是有傳達到。（圖／摘自小紅書）

本月14日心臟衰竭去世的資深武打演員梁小龍，今（26）日家人為他在深圳龍崗舉行喪禮，曾經跟他合作過《功夫》讓他再翻紅的周星馳，人未到只送上花牌致意，上面寫著「永遠懷念 梁小龍先生千古」。梁小龍生前曾經表示不會再跟周星馳合作，但周星馳的花牌卻成為各方注意焦點。梁小龍還曾是港劇第一版《射鵰英雄傳》的楊康，當年扮演郭靖的白彪也親自到場送他最後一程。梁小龍家人本來想要低調處理他的後事，但因為死訊意外被洩露讓媒體得知，無法對外隱瞞，因而喪禮的安排也略作更改，不但開設兩個靈堂大廳，一個開放給影迷與網友來致意，另一個則讓親友與徒弟們好好追悼他，現場實況也有人發布在小紅書等平台，可以看到赴靈堂致意的人絡繹不絕，幾位老牌藝人的身影格外受到注意。同樣曾是香港動作男星的陳惠敏，即使行動不便，仍拄著拐杖現身，由友人攙扶進入靈堂，看來頗為哀傷。白彪、林威及黃夏蕙也都親自到場送別。梁小龍在1976年的香港佳藝電視台劇集《射鵰英雄傳》飾演楊康，和扮演郭靖的白彪有糾葛的恩怨，這是香港第一齣金庸武俠電視劇，曾締造百萬觀眾收視，戲外梁小龍和白彪以及演黃藥師的陳惠敏都有多年情誼，是交情深厚的好友。對於年輕一代觀眾而言，梁小龍是因為在《功夫》扮演高強反派「火雲邪神」，才會被認識。但他卻沒有像其他人一樣叫對方「星爺」，還是堅持稱「導演」，也不認為是周星馳把他捧起來，覺得電影是綜合性的，每一個部分都很重要。再者他拒絕了周星馳兩次，第3次直接被叫去上海拍戲，片酬都沒談，最後拍完拿到的錢也不夠他做一個月生意。不過梁小龍生前雖曾表示不會再拍周星馳的戲，被外界解讀成「不和」，但周星馳對於他的離世，倒是都保持該有的禮數，這次送來的花牌上也寫著「永遠懷念 梁小龍先生千古 周星馳敬輓」，就跟得知梁小龍去世時的在社群網站上留言表示的「永遠懷念梁小龍先生」大同小異，畢竟鬧不鬧翻與否，總是合作過一部經典，昔日共事的情誼不會憑空消失。