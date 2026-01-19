我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁小龍在《功夫》中的「火雲邪神」造型，讓觀眾印象深刻，但他其實不到30歲已經成名。（圖／摘自IMDb）

1970年代即成名、半百後在周星馳喜劇《功夫》扮演「火雲邪神」再翻紅的武打明星梁小龍，於1月14日去世，家屬今（19）日透過「香港動作特技演員公會」、「香港演藝人協會」及「大灣區演藝人協會」正式發布聲明，宣告他與世長辭，享壽75歲，也表示他在14日因心臟衰竭，搶救6小時後於下午4時安然離世。梁小龍去世的消息讓不少觀眾感到驚訝、不捨，他的妻子宋驤，與聚龍拳的大徒兒朱峻賢（丹尼），今日才發布正式官方聲明，也釐清外界部分疑惑，梁小龍是在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別。早先傳出他享壽77歲，聲明中則指他是在1951年8月9日出生，因此為75歲，聚龍拳為他所創辦，朱峻賢代表眾師弟妹感謝大家對師父的厚愛。聲明中另提到他生前拍攝過百部影視作品，尤其1970年代拍攝《霍元甲》、《陳真》等電視劇，受到廣大觀眾喜愛，也提到當時他走訪中國大陸，因而被台灣官方封鎖，一度轉行做生意，直到《功夫》幾度邀請，他才以「火雲邪神」角色再度引起觀眾的注意。而梁小龍經紀人則怪罪有人將他死訊洩漏給外界，表示他生前提過希望自己走得「浪漫一點、神祕一點」，還幻想自己若離世，外界是以為他去了很遠的地方拍電影。」據稱家屬與團隊原計畫隱瞞死訊半個月，一切低調處理，不料卻在18日卻有內部人員將消息外流，導致香港媒體獲知梁小龍的出殯日期與地點，因而公諸於世，經紀人也譴責爆料者忘恩負義，不惜違背梁小龍生前遺願，只為了博取關注。