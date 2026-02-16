我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《雙囍》中田啟文（左四）演余香凝（左五）的爸爸，彼此雖是首度合演，動手戲卻很感人。（圖／水花電影提供）

▲余香凝在《雙囍》中被迫一天辦兩場婚禮，忙著焦頭爛額，戲外她自己和主角有類似的遭遇，爸媽也離異多年，且在她的婚禮上互相不打招呼。（圖／水花電影提供）

▲余香凝（右）與劉冠廷（左）在《雙囍》演新娘與新郎，戲外會聊兒女經。（圖／水花電影提供）

今年台灣春節賀歲片《雙囍》找來香港電影金像獎影后余香凝，扮演劉冠廷的香港新娘，兩人因為劉冠廷的爸媽庹宗華、楊貴媚離婚多年，又無法共處，被迫一天辦兩場婚禮。余香凝來台拍兩個半月，心繫家裡的一雙子女，尤其那時3歲的女兒在跟她視訊時看到她穿婚紗，竟忍不住問：「媽媽又結婚了？」而她自己的爸媽也離婚多年，《雙囍》演她爸爸的田啟文一些暖心的對白，也會讓她掉眼淚。余香凝雖然在《雙囍》裡熱鬧辦婚禮，不過為了來台灣「嫁給劉冠廷」，不得不暫時拋夫棄子，雖然一有假日她還是會飛回香港陪小孩，大多數只能在台灣和孩子們視訊，聽到女兒問她是不是又結婚，她只好打趣回答：「對，我還在結婚。」片中她被一天內的兩場婚禮，弄得焦頭爛額，戲外她自己才是那個為了爸媽而擔心的人。一如片中劉冠廷的角色，余香凝爸媽也是離婚多年，雖然兩人也都出席了她的婚禮，卻都沒打招呼，拍合照時還要她卡在中間。她不諱言和爸爸關係不算親密，因為爸爸不擅長表達對孩子的愛，每次一講話都是覺得她錯，她年輕時也不知怎麼溝通。電影裡田啟文和她的父女關係與她真實狀況大不同，彷彿在彌補現實生活的遺憾，她聽到那些關愛女兒的台詞都會想哭。除了婚禮當天爸媽的互動外，余香凝表示她夢想中是在國外的海島辦婚禮，然而她婚禮是辦在疫情期間、受限防疫規定，她跟老公都覺得能辦就很不錯了，妙的是一向比她鎮靜的老公，居然在感謝一群好兄弟時就哭了，比她還要盡興。她很欣賞老公的高EQ，笑言身為演員、情緒波動會比較大，可是碰到他，很多脾氣都發不出來。老公對於她在婚後繼續演藝工作也是抱持鼓勵態度，覺得她現在正是拚事業的好時機，如果現在為了家庭暫時停止，幾年後也許不再那麼搶手，就會很可惜。她曾經為此錯過女兒的幼稚園表演，覺得很內疚，可是認為當媽媽還能保有自己的夢想，就更可以告訴小孩，這個世界有很多面貌。提到劉冠廷這個戲裡的老公，余香凝笑言他比較慢熟，可是兩人一碰面就要拍一些動作較為親密的婚紗劇照，她主動提議：「要不要拍點古靈精怪的？」把彼此距離先拉近，之後變得比較熟，就會聊點兒女經，後來劉冠廷會把家裡賣的、家鄉有名的豆花帶來招待劇組，余香凝大飽口福之餘，每天回飯店也不忘量體重，免得體型明顯改變，要塞進戲服婚紗中就會變得有點吃力。拍完《雙囍》也讓余香凝更了解台港婚俗上的不同，香港在婚禮前晚要行「上頭」儀式，選好吉時再由男女兩家各自找好有褔氣的男女長輩親友，俗稱「好命佬」和「好命婆」，幫新人梳頭，一邊也要講些祝禱的話，有時因為吉時的挑選，熬到半夜12點才會開始。要是男生是光頭，就算沒頭髮也是要梳頭皮，果然與台灣新娘要奉茶收紅包的禮俗相當不一樣。