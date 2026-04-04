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▲天王任賢齊（右）的代表作〈心太軟〉就是由小蟲一手打造，兩人於公於私，都是好哥兒們，還曾同台一起演唱小蟲寫的代表作〈愛江山更愛美人〉。（圖／小蟲提供）

寫出任賢齊代表作歌曲〈心太軟〉的音樂教父小蟲65歲了，正式領取敬老卡的他，以行動開啟了另一種活法；寫了一輩子的歌，小蟲心裡也藏著大咖歌手不能說的祕密，但他並未止步於輝煌的過去，反而啟動人生2.0圓夢計畫，積極找地蓋房，實踐年輕時被音樂「耽誤」的建築設計夢。回首43年音樂路，小蟲笑稱自己的人生充滿反差。國中時他不願順從父親期許當醫生，反而叛逆離家北上攻讀美術。雖然日後因創作出鄭怡的〈小雨來得正是時候〉等千首金曲而成為樂壇教父，但他心中始終惦記著美學基底。他幽默自嘲，自己雖沒當成外科醫生，卻成了用音樂療癒大眾的音樂醫生，雖然沒從事設計，卻將美學轉化為聽覺享受。談起創作，小蟲筆下的神曲如杜德偉〈鍾愛一生〉、李麗芬〈愛江山更愛美人〉，任賢齊的〈心太軟〉也是他寫的歌，無不細膩勾勒歌手的心境縮影。他嚴肅地表示，詞曲創作者與製作人就像醫生，絕不能透露歌手的心事，這是基本「醫德」。小蟲笑說，自己寫歌一輩子，心底已藏有千則關於大咖歌手「不能說的祕密」，這些祕密絕不公開，也沒有對號入座的答案。他滿足地表示：「我無法當真正醫生治癒病痛，但我可以讓聽歌的人掏心掏肺地悸動。」邁入60歲後，小蟲開始思考：「不用再去證明什麼，而是要尋找年輕時想做卻沒做的事。」他表示，過去40多年將精力放在錄音室，雖有成就，卻有種把重要標籤放錯位置的遺憾。於是，小蟲決定重拾建築設計夢。他不願只是在餐盤或衣服上品頭論足，而是要落實大格局的美學理念。目前他已著手草繪藍圖，尋找適合的場域，打算親自設計並蓋出一棟滿足自我美學的房屋。他強調，這一切就如同寫歌，是隨心所欲下的完美。近年來，小蟲時常走入大自然，透過吐納習取靈動。他將年輕時的文字潔癖，轉換為對生活美學的潔癖，「極簡、平淡」成了他65歲後的信仰。對他而言，拿敬老卡只是一個標記，人生2.0的圓夢計畫才正要精彩。