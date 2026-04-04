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3月份投資人操作明顯偏向主動加碼，以單筆申購為主，並集中於股票型基金。數據顯示，股票型基金申購比重由前月的76%攀升至83% ，顯示資金風險承擔意願提升，其中，台股基金更成為最大贏家，佔股票型基金比重由63%進一步提高至73%

美伊戰爭衝突不停歇，衝擊全球主要股市3月全面走跌，市場情緒明顯轉趨保守。然而，在股市回檔之際，資金動向卻呈現截然不同的訊號。根據「鉅亨買基金」統計，3月份平台基金申購金額不僅逆勢攀升「爆量」，更一舉創下歷月新高，較去年平均單月大幅增加1.2倍，顯示投資人並未因市場動盪退場，反而選擇在拉回過程中積極進場承接。鉅亨買基金總經理張榮仁指出，儘管今年以來全球股市波動加劇，但基金申購動能持續升溫，今年1、2月申購金額即已明顯優於去年各月份水準。特別是在3月美伊衝突快速升高、金融市場震盪加劇之際，投資人並未選擇觀望，反而更積極把握市場修正契機進場布局，3月申購金額衝至歷月新高，較去年月均量大增1.2倍，顯示投資人心態已逐步成熟，開始將市場波動視為長期投資的切入點。進一步分析申購結構，張榮仁表示，不僅反映投資人對台股後市的高度信心，也顯示資金集中化趨勢。張榮仁分析，台股基金之所以獲得投資人青睞，主要來自基本面與產業趨勢雙重支撐。首先，台灣在全球科技供應鏈中具關鍵地位，特別是在AI、半導體及高效能運算等領域持續扮演核心角色，長期成長動能明確。其次，台股企業整體獲利能力穩健，在全球景氣仍具不確定性的環境下，展現出相對抗震的基本面，成為投資人進行資產配置的重要選擇。不過，他也強調，當前市場仍籠罩在地緣政治風險之中，美伊衝突所帶來的不確定性尚未完全消除，短期市場波動恐難避免。在此情況下，建議投資人針對受惠AI產業發展的台股、美股及科技基金，應以中長期角度進行布局，並採取紀律化投資策略，如分批進場或定期定額，以降低進場時點風險。同時，他表示，在投資組合中適度納入防禦型資產，例如多重資產型基金，以及信用評級較高的債券型基金，有助於在震盪環境中提升整體資產穩定度。