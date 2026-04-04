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記憶體市場缺貨漲價潮持續，科技巨頭正上演搶貨大戰。外媒報導，蘋果傳出正已極高價格採購市場上所有可用的行動DRAM，「甚至不惜犧牲利潤」，以確保自身供應穩定，並阻止競爭對手獲得足夠的記憶體晶片。《wccftech》報導，韓國業界人士指出，蘋果近期幾乎「掃光市場上可取得的行動DRAM」，即使價格維持高檔，仍持續加碼採購，藉此在供應緊縮環境下優先鎖定產能，強化供應鏈掌控力。天風國際證券分析師郭明錤近期指出，在記憶體價格劇烈波動下，蘋果具備吸收成本上升的能力，可透過維持終端產品價格穩定來擴大市佔。近期蘋果推出定價599美元的入門筆電MacBook Neo，被視為切入600至800美元主流筆電市場的重要布局，該市場規模約300億美元、年出貨量約5000萬台。如今，蘋果採取更激烈行動，目前已有跡象顯示蘋果的策略正發揮作用。聯發科與高通最近傳出減少中低階智慧手機所用的4奈米晶片產量。目前的減產規模約為2萬至3萬片晶圓，相當於1500萬至2000萬顆行動晶片。此外，三星在南韓也調漲多款裝置的售價，包括512GB和1TB版本的平板電腦、Galaxy S25 Edge、Galaxy Z Fold 7與Galaxy Flip 7。蘋果執行長庫克在最近的財報電話會議上也點名，記憶體供應與台積電3奈米產能不足，是限制出貨的主要因素之一。蘋果透過資金優勢提前鎖定關鍵零組件，不僅有助於降低供應風險，也可能進一步強化其在智慧型手機與筆電市場的競爭地位。而知名分析師Jukan也認為，他相信今年蘋果將會取得巨大的市佔率成長。