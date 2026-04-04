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MONSTA X相隔8年台北開唱 台語告白「老婆你好水」

I.M當兵不能來 成員幫忙報告近況

韓國男團MONSTA X今（4）日晚間在新北市工商展覽中心舉辦《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X:NEXUS] IN TAIPEI》演唱會，雖然I.M因為當兵不能來，Shownu、玟赫、基現、亨元、周憲都幫忙他跟粉絲報平安，「他過得非常好。」成員在表演時，還對著鏡頭喊出台語：「老婆，你很水。」超會撩粉讓台下暈到尖叫掀頂。唱完第一段環節，成員輪流秀中文跟粉絲打招呼，亨元說：「大家好，今天我是『很好』，因為看到漂亮的MONBEBE們，所以我真的很好。」基現表示：「MONBEBE，今天準備好嗨了嗎？真的嗎？」Shownu：「MONBEBE，大家過得好嗎？」玟赫則說台語：「今天MONBEBE有夠水台語，我是小太陽玟赫！」周憲：「MONBEBE老婆！你們過得好嗎？我是真的很想念你們的 ！」成員們提到，這段期間雖然曾透過簽售會等各種活動來到台北，但自2018年以後已睽違了8年，才再次以演唱會的形式與大家見面 。基現更在台上用中文說：「對不起！」隨後全體成員向粉絲鞠躬 ，周憲也接著用中文感性表示「真的好想你們」，並直言大家應該要更早一點來的 。雖然相隔8年才再次來到台北舉辦演唱會，但粉絲們的熱烈回應讓MONSTA X感動不已。提到去年發行的新專輯《The X》，周憲介紹剛表演完的歌曲〈Tuscan Leather〉，說這首歌被粉絲們稱為「MONSTA X的行進曲」，並解釋成員們從舞台上用力走出來的設計，其實寓意著「要走進粉絲的心裡面」。玟赫也帶領粉絲為彼此應援，用中文大喊「MONBEBE，真棒！」在帶來下一首歌之前，成員們特別提到亨元為了準備接下來的表演，甚至在飛機上都沒睡覺。亨元表示這首歌專門獻給粉絲，並在攝影機拉近鏡頭時，用台語對粉絲深情告白：「老婆，你很水。」儘管I.M因為兵役不在現場，但仍以影像方式與粉絲同在；玟赫分享昨天與I.M聯絡過，表示他過得非常好。亨元透露I.M目前擔任中隊長，並用中文稱讚他很「可愛」。最後，全體成員感嘆時間過得很快，雖然捨不得但承諾會在接下來消耗體力的最後階段揮灑一切，邀請MONBEBE一起堅持到最後，準備帶來代表MONSTA X的正式結尾舞台。安可演唱〈Oh My！〉時，全員走下舞台跟MONBEBE們近距離互動，更邀請大家手燈舉起來、手機放下盡情享受這一刻，更感動表示：「大家的熱情讓我們雞皮疙瘩都起來了！」寵粉承諾大家不要這麼快結束，笑說「我們想要玩久一點」也直言台下粉絲的幸福連在台上的他們都感受得到，並用中文感動說：「謝謝你們！」並跟MONBEBE合唱〈Love Forever〉，演出圓滿落幕。