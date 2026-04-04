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美國總統川普近日簽署行政命令，針對進口專利藥品課徵100%關稅，並要求藥廠將生產線移回美國。食藥署今（4）日表示，我國輸美藥品以學名藥及其原料藥為主，屬暫時豁免關稅範疇，整體評估對我國藥品產業影響可控。食藥署強調，我國輸美藥品受此次關稅影響有限，整體評估對產業影響可控，政府將持續與業者密切合作共同因應。食藥署說明，根據我國藥品出口統計，我國輸美藥品以「學名藥及學名藥之原料藥」為主，民國113年學名藥出口額計約新台幣84.72億元，佔整體輸美製劑外銷產值86.5%；輸美原料藥出口額計約5.44億元，佔我國整體原料藥外銷產值9.9%，皆屬暫時豁免關稅範疇，因此，整體評估美方此次關稅政策對我國現有藥品產業影響尚在可控範圍。食藥署指出，我國輸美藥品一項為專利藥品，民國113年出口額約新台幣13.2億元，佔我國整體輸美製劑外銷產值13.5%。該業者除持續於國內生產製造外，已規劃在美投資設廠，進行海外市場布局。食藥署表示，如上所述，我國輸美藥品以學名藥為主，而行政院台美經貿工作小組昨日已有說明強調，我國與美國已簽署的「台美投資合作備忘錄（MOU）」及「台美對等貿易協定（ART）」中，已載明學名藥及其原料豁免對等關稅，不過，因後來美國最高法院於2月20日判決美國政府援引《國際經濟權利法》）（IEEPA）課徵對等關稅的法源失效，美方目前正依《1974年貿易法》第301條款重建法律基礎，因此ART尚未正式生效。食藥署強調，我方會在美方法律重建過程中與美方保持密切聯繫，並積極因應美方301調查，以鞏固既有談判成果。此外，食藥署提到，我國對進口藥品並無課徵關稅，此次台美關稅談判不致影響進口藥品價格，也不致影響自美國輸入藥品之供應。另外，食藥署也持續精進自美國進口藥品之審查程序，以提升民眾用藥可近性。