今（4）日鋒面影響全台，各地降雨明顯，南部雨勢持續增強。中央氣象署預報員曾昭誠表示，晚間至清晨將迎來第二波降雨，可能出現大雨或局部豪雨，中南部風險最高。目前高雄地區已有明顯降雨，實際雨勢讓不少民眾相當有感，紛紛崩潰直呼：「高雄的雨是颱風嗎，我的褲子全濕了」、「請問高雄下這個雨有水準嗎」。
鋒面雨帶往南擴了！高雄暴雨超有感：根本颱風、褲子全濕
曾昭誠指出，今日受鋒面通過影響，全台皆有降雨，其中西半部雨勢最為明顯。這波鋒面由日本一帶南下延伸至華南，目前已移動至偏南位置，南高屏地區開始出現明顯降雨，而中部以北則暫時轉為較為和緩的降雨型態。
目前中國廣東沿海仍有對流系統逐漸發展，預估晚間至清晨將移動至台灣附近，帶來另一波顯著降雨，各地都有機會出現大雨或局部豪雨，尤其中南部需特別留意。若鋒面結構進一步發展為線狀對流，降雨強度甚至可能接近今晨出現的大豪雨等級，目前南高屏已率先出現強降雨。
許多高雄人在社群上表示，這場雷雨不僅雨勢大，且還不時有強風，紛紛崩潰留言，「請問高雄下這個雨有水準嗎」、「高雄的雨是颱風嗎，我的褲子全濕了」、「高雄的小朋友只想知道雨什麼時候會停」、「今天的高雄的雨太可怕了，我以為早上的就差不多了，沒想到一直都沒停」、「高雄這個雨是有什麼冤屈嗎」。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則示警，目前鋒面結構紮實且影響範圍持續擴大，雲雨帶又明顯往北延伸，苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東皆處於雷雨警戒區，直言這波降雨「完全不像春雨，根本是颱風等級」。
這波暴雨下到明早！下周又有鋒面報到 天氣回穩時間曝
曾昭誠表示，鋒面預計在周日白天逐漸離開台灣，但由於水氣仍偏多，白天仍有降雨機會，只是雨勢會比今日明顯減弱。不過下周一晚間起，另一波鋒面將再度生成並接近台灣，屆時各地降雨機率再度提高，加上轉吹西南風，沿海風浪也會增強。
這波不穩定天氣預估將持續至下周三清晨，之後從下周三白天開始到下周日（12日），天氣才會逐步轉為穩定型態。
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曾昭誠指出，今日受鋒面通過影響，全台皆有降雨，其中西半部雨勢最為明顯。這波鋒面由日本一帶南下延伸至華南，目前已移動至偏南位置，南高屏地區開始出現明顯降雨，而中部以北則暫時轉為較為和緩的降雨型態。
目前中國廣東沿海仍有對流系統逐漸發展，預估晚間至清晨將移動至台灣附近，帶來另一波顯著降雨，各地都有機會出現大雨或局部豪雨，尤其中南部需特別留意。若鋒面結構進一步發展為線狀對流，降雨強度甚至可能接近今晨出現的大豪雨等級，目前南高屏已率先出現強降雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則示警，目前鋒面結構紮實且影響範圍持續擴大，雲雨帶又明顯往北延伸，苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東皆處於雷雨警戒區，直言這波降雨「完全不像春雨，根本是颱風等級」。
這波暴雨下到明早！下周又有鋒面報到 天氣回穩時間曝
曾昭誠表示，鋒面預計在周日白天逐漸離開台灣，但由於水氣仍偏多，白天仍有降雨機會，只是雨勢會比今日明顯減弱。不過下周一晚間起，另一波鋒面將再度生成並接近台灣，屆時各地降雨機率再度提高，加上轉吹西南風，沿海風浪也會增強。
這波不穩定天氣預估將持續至下周三清晨，之後從下周三白天開始到下周日（12日），天氣才會逐步轉為穩定型態。