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寵物用藥新制7月上路，要求藥品要登錄為「動保用藥」才能賣給獸醫院，如果沒有登錄，則由獸醫師開立購藥證明，由飼主到藥局買，引發飼主、獸醫界擔憂恐延誤治療，農業部防檢署副署長傅學理說，10日會召集相關團體溝通，並將修正辦法讓獸醫師可預先備藥，絕不會發生無藥可用、延誤救治毛孩。早年獸醫診所使用人用藥品治療寵物，多由藥商直接賣給獸醫診所，但「藥事法」規定中，並未允許藥商販售藥品給獸醫診所，為強化流向管理，衛福部食藥署加強查緝，藥商不再提供藥品，導致獸醫診所斷藥，為求解套，農業部與衛福部2年前制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（後稱人用藥品管理辦法），將於7月1日上路。依人用藥品管理辦法，可治療犬貓的人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」，才能直接販售給動物醫院，若未登錄，則需由獸醫師開立購藥證明，由飼主至藥局購買，這類可治療犬貓的人用藥品，採正面表列，目前已納入700多項，而醫用氧氣則是近期才被納入。獸醫及飼主憂心，毛小孩需使用急救藥品、氧氣時，還要飼主跑到藥局領藥，恐緩不濟急，也引發不少人在社群平台上質疑、議論批評。對此，農業部防檢署表示，農業部和衛福部已會銜公告，將於7月1日施行後可能衍生的動物醫院用藥儲備、醫用氣體（氧氣）取得及夜間急診不便等疑慮，已蒐集各界意見並研擬與衛福部食藥署共同修正辦法，將「獸醫師得預先儲備藥品」及「醫用氣體配送機制」納入規範，確保動物健康安全與醫療效率，請飼主與獸醫師放心。防檢署已主動跟食藥署、獸醫師公會全國聯合、藥師公會全國聯合會等聯繫，初步掌握各界意見，「維護動物醫療權益」的核心目標已有共識，唯執行細節仍需進一步協商。為凝聚共識並解決細節歧見，防檢將於10日邀集相關產業代表召開研商會議，務求在7月正式施行前，完成法規優化與行政程序的調整。防檢署指出，修正辦法將納入獸醫師預先儲備人用藥品機制，擬增訂獸醫師（佐）得開立購藥證明，預先儲備必要的人用藥品於動物醫院內，確保急診動物病患能在黃金時間內獲得救治。另外，針對醫用氣體（如氧氣鋼瓶）及注射劑型藥品的特殊性，防檢署也已擬定配套配送機制與標籤標示例外規範。未來將建立便捷的供應體系，使動物醫院能順利取得手術與急救所需的醫用氣體，無需飼主需自行扛鋼瓶往返藥局與動物醫院。防檢署強調，本辦法發布至今，已積極擴充動物醫療藥品，主動公告701項人用藥品品項可供犬貓及非經濟動物使用。已有216件動物保護藥品完成申請登錄。在確保人用藥品完善管理的前提下，防檢署將持續與食藥署協調，擴大藥品品項，保障多元醫療需求，共同守護毛小孩健康。