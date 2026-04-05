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▲克萊兒丹妮絲（左）和李奧納多狄卡皮歐（右）在《羅密歐與茱麗葉》的浪漫對手戲迷倒全球少男少女，戲外兩人關係卻挺尷尬。（圖／摘自IMDb）

▲娜塔莉波曼本來是《羅密歐與茱麗葉》的女主角，由於年紀太小，感情戲感覺很詭異，被電影公司換角。（圖／摘自IMDb）

▲李奧納多狄卡皮歐（左）和克萊兒丹妮絲（右）在《羅密歐與茱麗葉》對戲火花四射，戲外克萊兒也真的仰慕李奧納多，可惜他對她並沒有意思。（圖／摘自IMDb）

李奧納多狄卡皮歐躍登全球頭號少女殺手的代表作之一《羅密歐與茱麗葉》，今年即將慶祝上映30週年。當初不少女孩看完片就拜倒在他的魅力之下，他和克萊兒丹妮絲的對手戲火花十足，被視為金童玉女經典代表，目前仍可在Netflix與Disney+欣賞，有新生代的觀眾大呼該片中的李奧納多簡直在顏值巔峰，帥氣逼人，不過驚人內幕是當初原定的茱麗葉其實娜塔莉波曼，因為她拍攝時才13歲，吻戲讓電影公司覺得像未成年少女被欺負，鐵了心換角。《羅密歐與茱麗葉》是莎士比亞最著名的愛情悲劇之一，歷來拍攝過不少影視版本，由李奧納多狄卡皮歐和克萊兒丹妮絲主演的電影版，將時代背景放在20世紀，主角對白卻還是維持原作的古典味，被視為後現代風格的代表。當年導演巴茲魯曼由於莎翁原劇本裡的茱麗葉才13歲，真的打算要用13歲的娜塔莉波曼，娜塔莉甚至被傳拍了部分片段，結果電影公司一看，她和20歲的李奧納多狄卡皮歐感情對手戲有如未成年少女遭染指，決定要換角。對於這個發展，娜塔莉多年後表示李奧納多與克萊兒丹妮絲的對手戲拍得很美，克萊兒的演出也非常出色，認為自己沒能拍完這部片就只是時機不湊巧。沒想到克萊兒雖然比娜塔莉大了幾歲，與李奧納多演情侶的化學效應也相當強烈，觀眾有目共睹，這次合作對他們來說卻都不是愉快的經驗，因為克萊兒很入戲，完全被李奧納多迷住，卻又不知道如何在片場面對他，李奧納多卻是從頭到尾都沒喜歡過克萊兒這種型的女生，很輕視她對他的好感。當年在片中的其他資深配角，就有人注意到克萊兒真的愛上了她的羅密歐，無奈李奧納多對她完全沒意思，他一直喜歡的是長腿辣模的類型，看不上靈秀、有氣質的克萊兒，妹有情而郎無意已經夠尷尬，李奧納多還不知該怎麼處理這種情況，對克萊兒表現出的就是漠視與不在乎，弄得兩人被傳交惡。之後《鐵達尼號》一度找上克萊兒，想撮合她與李奧納多二搭，認為必能吸引廣大青少年觀眾捧場，克萊兒一聽到李奧納多的名字就拒絕。好在李奧納多與克萊兒戲外雖尷尬，仍能把《羅密歐與茱麗葉》的深刻感情演得活靈活現，讓觀眾看得著迷，在票房與口碑上都締造好成績。快30年後，兩人都有不一樣的發展：李奧納多持續在電影界穩坐大牌寶座，也已是奧斯卡影帝，只是堅持不走進婚姻，但交往的對象還都是美艷火辣的模特兒；克萊兒則成了艾美獎、金球獎、美國演員工會獎多重肯定的實力派大咖，也和合演《夜戀》的休丹希結婚、生了兩子一女，無論事業或家庭都算順遂。