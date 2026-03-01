我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐常被調侃只愛年輕美眉，卻也沒有改變挑選女友的條件。（圖／美聯社／達志影像）

▲27歲的狄萊拉被好萊塢巨星看上，她本身是星二代出身的模特兒，對於紅牌藝人的私下模樣，早就見識過不少。（圖／摘自 IG@delilahbelle）

▲24歲的艾蜜莉亞有冶艷的外表，吸引好萊塢巨星的注意。（圖／摘自 IG@ameliagray）

▲李奧納多狄卡皮歐（右）太媽寶讓女友心寒？媽媽艾梅琳（左）在他心目中的地位永遠更高，女友們都比不上，可能才是他結不了婚真正理由。（圖／美聯社／達志影像）

51歲的李奧納多狄卡皮歐私下喜歡年輕美眉，過往女友一到25歲就分手，外界都認定他風流且花心。而他目前的女友維多利亞伽里蒂已經27歲，彼此還沒有要分手的跡象，但這不代表他決定收心、定下來，女星麗莎琳娜就爆料，稱他對自己的一對嫩模女兒放電，有意獵捕她們，只是沒有成功。她還加碼稱除了李奧之外，李奧的超級好朋友、「蜘蛛人」陶比麥奎爾也對她的女兒們感興趣，互相撞菜。李奧納多狄卡皮歐與陶比麥奎爾都是青少年演員出道，從小一路相處到長大，不但是超級好朋友更臭味相投，喜好與對嫩妹的偏愛都如出一轍，陶比曾經與環球影業大老闆的女兒結婚、生了一雙子女，可是在離婚恢單之後，也跟李奧納多看齊，只和年輕美眉在一起。兩人熱中夜店尋歡，不約而同看上莉莎琳娜的一對嫩模女兒，還好身為星二代、從小看慣紅牌演員的她們，並沒有為叔叔們昏頭。已經年過半百的李奧納多與50歲的陶比，和62歲的麗莎琳娜年紀也就差一輪而已，她的兩個女兒都算是他們的晚輩，卻沒有因此讓兩位大叔退卻，還試圖讓她們接受「大叔的愛」，無奈兩個才20多歲的女生都沒有要接受。麗莎的老公哈利漢姆林曾是經典影集《洛城法網》的男主角，一度在好萊塢大為走紅，應該也不會接受李奧納多跟陶比和自己的女兒在一起，所幸他目前不用擔這個心。麗莎琳娜的爆料引起外界注意，卻沒有講清楚這是何時的事，李奧納多與維多利亞伽里蒂的感情至今還不受到影響，他到倫敦出席英國影藝學院電影獎頒獎典禮，她也跟隨在旁，兩人還和他的媽媽艾梅琳一同在當地的藝術博物館看展。只是八卦報導也稱，李奧納多這段戀情仍有隱憂，因為他連出席頒獎典禮都帶著媽媽當陪客，女友地位永遠不如媽媽，維多利亞恐怕沒辦法再忍耐太久。