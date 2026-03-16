2026年第98屆奧斯卡頒獎典禮在今（16）日圓滿結束，《罪人》的黑人影星麥可·B·喬丹打敗李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅，獲得影帝寶座。其中入圍影帝們的藝人互動，也在典禮後引發關注。李奧納多被捕捉在典禮結束後，給麥可·B·喬丹長達15秒的溫暖擁抱，展現他對後輩的欣賞，麥可·B·喬丹還在離場後被目擊拿著小金人衝到速食店吃漢堡，超接地氣行為引發熱議。而另一位甜茶，則被發現在錯失獎項後，現身奧斯卡會後派對，還抱著女友凱莉詹娜大秀恩愛。

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李奧納多暖抱麥可·B·喬丹　他帶小金人直衝速食店

麥可·B·喬丹在今日擊敗眾多強敵，獲得了本屆的影帝寶座。而李奧納多雖然與獎項擦身而過，但卻一點也沒有影響心情，還展現大前輩的氣度，給這位實力派後輩一個大大的擁抱，展現出他對麥可·B·喬丹的讚賞，讓許多粉絲看到這一幕都感到非常溫暖。據悉，兩人過去沒有在大螢幕合作過，但這一抱顯現出了這對前後輩的好交情，粉絲也紛紛希望未來可以看到兩人的合作。

而麥可·B·喬丹在離開後，竟與大部分藝人參加派對的慶祝方式不同，被捕捉拿著小金人直奔「In-N-Out」漢堡店，把獎盃放在桌上，開始狂吃漢堡，還不時跟旁邊圍觀的粉絲們打招呼，親切給予合照跟簽名，親和力滿分的作風，再度為他圈了大批粉絲。

▲甜茶（右）緊抱女友凱莉（左）大方秀恩愛。（圖／美聯社）
▲甜茶（右）緊抱女友凱莉（左）大方秀恩愛。（圖／美聯社）
甜茶甜蜜放閃女友凱莉　緊抱對方秀恩愛

另一位先前影帝呼聲非常高的「甜茶」提摩西夏勒梅，雖然未能獲獎，但他被捕捉在典禮結束後，與女友凱莉詹娜一起現身《浮華世界》（Vanity Fair）的奧斯卡會後派對，還在現場緊緊抱著對方大秀恩愛。

但有網友發現，甜茶的神情看起來有點疲憊，猜測他是因經歷漫長的頒獎典禮，才會出現疲態。但也有人認為，他是因最近的失言風波導致。據悉，甜茶日前在訪問中表示，雖然大家很努力要拯救芭蕾與歌劇，但可能已經沒有人在乎了，這番發言不僅引爆藝文界的炮轟，還在今日的奧斯卡也不斷被調侃，讓甜茶只能在台下露出尬笑。


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