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從童星變身奧斯卡影帝 麥可B喬丹背景起底

麥可B喬丹竟是日本動漫迷 私下超愛《七龍珠》、《火影忍者》

麥可B喬丹被封「最性感男人」昔認愛星二代

▲今年39歲的麥可B喬丹（如圖），雖年紀漸增，但魅力不減，2020年被《PEOPLE》雜誌選為「最性感男人」。（圖／麥可B喬丹IG @michaelbjordan）

湯姆克魯斯都說讚 點名麥可B喬丹「下一個巨星」

▲麥可B喬丹（右）不僅成為第六位摘下奧斯卡影帝的黑人演員，也是他生涯首座，他領獎時說：「我能站在這裡，都是因為有前輩們的支持。」（圖／美聯社／達志影像）

2026奧斯卡影帝出爐，由麥可B喬丹（Michael Bakari Jordan）奪下！憑藉電影《罪人》首次入圍就拿獎的他，曾演出《驚奇4超人》、《黑豹》、《金牌拳手》等作品，更被湯姆克魯斯（Tom Cruise）點名是「下一個影壇巨星」，如今打敗強敵甜茶獲得影帝殊榮，看來阿湯哥的眼光相當精準。而麥可B喬丹今年39歲，充滿熟男魅力的他，在2020年被《PEOPLE》雜誌評選為「年度最性感男人」。麥可B喬丹是童星出身，靠著母親開車載他到處試鏡，起初家境並不富裕，連過路費都付不起，只好繞路。之後他演出《我的孩子們》（All My Children）等電視節目，在好萊塢逐漸嶄露頭角，2013年在電影《奧斯卡的一天》（Fruitvale Station）有了突破性演出，讓麥可B喬丹人氣更上一層樓，並持續累積作品，一路從童星變身奧斯卡影帝。麥可B喬丹演出許多英雄片，但私下卻是日本動漫迷，熱愛《七龍珠Z》和《火影忍者：疾風傳》等，表示「我在動畫這件事上完全就是個超級宅」，透露從小就受到日本動畫影響，像是友情、親情等議題，甚至影響了《金牌拳手3》的創作。今年39歲的麥可B喬丹，雖年紀漸增，但魅力不減，2020年被《PEOPLE》雜誌選為「最性感男人」，他受訪時表示能加入最性感男人的行列很棒，家人也都感到很驕傲。如此有魅力的他，感情生活卻相當低調，最著名的一段戀情是2020年底，他公開認愛星二代模特兒蘿莉哈維（Lori Harvey），兩人在IG上甜蜜放閃，不過2022年便宣布分手。另外，他也曾與《黑豹》女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）傳出緋聞，但事後麥可B喬丹強調自己與對方是認識多年的好友，「我很尊重她，我會愛這女孩愛到死」，但兩人之間僅是朋友的那種愛。這幾年將重心轉往工作的他，連湯姆克魯斯都十分看好他，在替電影《不可能的任務：最終清算》宣傳時，被問到是不是影壇最後一個超級巨星？阿湯哥搖頭表示絕非如此，點名麥可B喬丹會是下一個影壇巨星。麥可B喬丹不僅成為第六位摘下奧斯卡影帝的黑人演員，也是他生涯首座，他領獎時說：「我能站在這裡，都是因為有前輩們的支持。」並感謝所有支持電影的人，直呼「是你們成就了這部電影」。