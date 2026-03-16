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《Kpop 獵魔女團》橫掃國際獎項 奧斯卡再奪2大獎

▲導演 Maggie Kang （右）在領獎時哽咽表示，這部作品是獻給所有韓國人及亞裔群體，象徵著亞洲面孔在主流電影圈中不再需要等待被看見。（圖／美聯社／達志影像）

《獵魔女團》破5億 第二季預計2029上線

Netflix原創動畫電影《Kpop獵魔女團》今（16）日奪下奧斯卡「最佳動畫長片」，主題曲〈Golden〉也獲得「最佳原創歌曲」，一口氣抱回2項大獎，徹底終結了好萊塢過去對動畫市場的長期壟斷，為亞裔內容寫下輝煌新頁。導演Maggie Kang上台領獎時，也向所有支持的觀眾致謝，並將獎項獻給所有韓國人。而截至目前，《Kpop獵魔女團》已陸續獲得葛萊美、金球獎、奧斯卡等多項國際獎項，官方日前宣布預計最快2029年推出第二季，有機會再創佳績。《Kpop 獵魔女團》在上線後成功掀起話題，更橫掃各大國際獎項，早在奧斯卡之前，該片已在葛萊美獎奪下「最佳視覺媒體歌曲」，並在金球獎中獲得「最佳原創歌曲獎」殊榮。其熱門主題曲〈Golden〉由 EJAE 演唱，不僅連續五週蟬聯《告示牌》（Billboard）榜首，更在奧斯卡典禮上結合韓國傳統樂器現場演出，讓全場震撼。導演 Maggie Kang 在領獎時哽咽表示，這部作品是獻給所有韓國人及亞裔群體，象徵著亞洲面孔在主流電影圈中不再需要等待被看見。《Kpop 獵魔女團》自2025年6月在Netflix上線，根據官方統計，目前累計觀看次數已突破5億次，成為平台史上最受歡迎的電影之一，並宣布製作續集，最快預計2029年推出。導演Maggie Kang表示，身為韓國電影創作者，看到觀眾希望看到更多關於韓國角色與故事的內容，讓她感到非常自豪，她也透露，《Kpop獵魔女團》的世界觀仍有許多故事可以發展，續集將持續探索更多可能性。《Kpop 獵魔女團》為何能爆紅？想必是許多人心中的疑問，業內人士指出，電影揭示了影視產業的結構性轉變，透過「文化特異性」與全球化架構的結合，亞洲創作者正帶領影視圈走向新時代。該片成功將 K-pop 偶像文化與奇幻獵魔故事融合，展現了「真實性」已掀起全球共鳴。第98屆奧斯卡金像獎「最佳動畫長片」、「最佳原創歌曲」（〈Golden〉）第68屆葛萊美「最佳視覺媒體歌曲」（〈Golden〉）第83屆金球獎「最佳動畫長片」、「最佳原創歌曲」（〈Golden〉）第53屆安妮獎「最佳動畫電影」、「最佳導演」、「最佳音樂」、「最佳編劇」、「最佳配音」（趙雅頓）、「最佳剪輯」、「最佳特效」、「最佳角色動畫」、「最佳角色設計」、「最佳製作設計」第31屆評論家選擇電影獎「最佳動畫長片」2025紐約影評人協會獎「最佳動畫片」韓國MAMA頒獎典禮「最佳OST」韓國AAA頒獎典禮「最佳OST」