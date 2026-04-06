《超級瑪利歐銀河電影版》4月1日起在各國陸續上映，首周預計在全球創下3.7億美元票房，適逢清明連假，台灣各地影城也湧入不少人潮；片中除了各種彩蛋、片尾伏筆之外，任天堂也公布，只要手機中有下載 Nintendo Today，在電影院中掃描 QR Code 還能獲得專屬小禮物。
據最新票房數據，《超級瑪利歐銀河》上映2天在美國票房就達5910萬美元、全球1億2210萬美元（約39億台幣），創下美國2026年至今最高單日開片紀錄，也刷新美國歷史上「4月周三上映電影」最高首日票房，超越2023年《超級瑪利歐兄弟電影版》3170萬美元的紀錄。
《超級瑪利歐銀河》片中有許多新登場的角色，劇情也安插不少彩蛋讓影迷探索，值得關注的是，本次《超級瑪利歐銀河》塞入2個片尾影片，甚至被認為是《超級瑪利歐》系列電影第三集的預告。
此外，任天堂更宣布，瑪利歐粉絲們除了觀影外，還可以掃描「神秘 QR Code 」拿取禮物，詳細方式是在手機中下載「Nintendo Today」APP ，掃描 QR Code 後完成簽到，據傳是禮物是「照片相框獎勵」，讓粉絲能自由使用相框特效裝飾自己的打卡照片。
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此外，任天堂更宣布，瑪利歐粉絲們除了觀影外，還可以掃描「神秘 QR Code 」拿取禮物，詳細方式是在手機中下載「Nintendo Today」APP ，掃描 QR Code 後完成簽到，據傳是禮物是「照片相框獎勵」，讓粉絲能自由使用相框特效裝飾自己的打卡照片。