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▲現在48歲的愛德華福隆，外貿比起過去劣化太多，變成中年肥胖男，完全沒有過去美少年的影子，演藝事業也回不到過去。（圖／摘自IMDb）

▲布萊德彼特在好萊塢打滾多年才在28歲因為《末路狂花》，開始受到外界的關注，接著迅速走紅。（圖／摘自ＩMDb）

▲《魔鬼終結者2》中的愛德華福隆清秀又英挺，眉宇間還有叛逆氣息，受到無數少女崇拜。（圖／摘自IMDb）

▲金城武在觀眾心目中就是「美男子」的代名詞。（圖／豆瓣網）

▲郭富城年輕時就是公認的大帥哥，先以廣告在台灣爆紅，才反攻回香港。（圖／摘自HKMDB）

全球各地英俊帥氣的男星多不勝數，有人現在已和顏值巔峰時相差甚遠，也有人帥了一輩子。近日網上出現網友嚴選討論的「顏值全盛時期前10名男星排行榜」，亞裔僅郭富城和金城武兩位，沒有目前正夯的韓星。而冠軍李奧納多狄卡皮歐並不讓人意外，令人詫異的是《哈利波特》的石內卜教授艾倫瑞克曼、《雙面人魔》麥茲米克森這兩位歐洲資深演技派也上榜，至於排名第5的《魔鬼終結者2》愛德華福隆後來走鐘成頹廢大叔，最讓影迷崩潰。對於審美，不同國家的觀眾會有不同的標準，但能擠上這份排行榜的男星，有7成曾在年輕時被認定是英俊小生代表。拿下第一名的李奧納多狄卡皮歐，現在當然比30年前身形橫向發展，平常不拍戲時也會被狗仔偷拍到宛如鄰家阿伯的模樣，但他曾經是風靡全球少女的《羅密歐與茱麗葉》和《鐵達尼號》中的深情花美男，現在回去重溫，完全可以理解為何30年後的他，仍能擊退各國俊男、登上男星全盛時期顏值榜冠軍。李奧納多狄卡皮歐年輕時不僅清秀、瘦長，臉上還帶著不羈、叛逆的氣息，長相精緻又具有獨特性格，少女到熟女都難以抵擋他的魅力，當年不少女性一再進戲院看《鐵達尼號》，讓票房始終熱賣不衰，直到創下新紀錄，難得的是，將近30年後的今天，他還是全球影壇最當紅的大牌之一。得到第2名的是號稱「世界第一美少年」的瑞典男星伯恩安德森，他在同志經典《魂斷威尼斯》扮演讓男主角念念不忘的少男達秋，金髮碧眼、如天使般的外貌令觀眾都傾倒，卻嚴重限制了他在演藝界的發展，而且才15歲就開始被過度消費，他後來長期受到心靈創傷，甚至轉向音樂創作、不願再以演員自居，去年10月逝世，享壽70歲，俊美的外貌並未讓他得到長久的幸福。排名第3的是美國夜間秀招牌節目《吉米A咖秀》主持人吉米法倫，他雖然算是諧星中長得不錯的代表，卻不是大眾眼中的「英俊男性」，會被網友拱上榜單，有些出乎意料。但他全盛時期的顏值，可是經過女神影后妮可基嫚的認證，原來妮可曾經在他的節目中透露，自己和湯姆克魯斯離婚後，曾經對他蠻有興趣，還讓彼此共同朋友安排約會，藉口是談新片合作，哪知吉米不解風情，只顧著自己打電動，吉米才恍然大悟原來差點就能跟女神配對。第4名又是一位廣大影迷公認的超級大帥哥：布萊德彼特。儘管要到27、8歲才能在《末路狂花》扮演一個欺騙女主角感情的小混混而崛起，布萊德彼特在片中卻是俊美到觀眾看完片子都在問這個小子是誰？明明這部片被視為女性主義經典，獲益最大的卻是個男星。《末路狂花》後，布萊德彼特在幾年之內迅速登上一線大牌的寶座，接著在好萊塢紅足30年，到了年逾花甲，還能以《F1電影》征服新世代的觀眾，魅力超越時代。拿下第5名的愛德華福隆則是影迷最大的遺憾。他在《魔鬼終結者2》飾演未來救世主約翰康納的少年時期，那時的他長相秀氣卻又英挺，還有叛逆、銳利的眼神，在片中超級亮眼，從美國紅到亞洲，甚至比尚未大紅的李奧納多狄卡皮歐還要高人氣，是那時的影壇第一美少年。只可惜他出身自破碎家庭，沒能在好的環境下成長，自己還深受影響，日後染上酒癮、毒癮，外表大崩壞，還幾度進出勒戒所。後面好幾集《魔鬼終結者》續篇都放棄找愛德華再回歸，他在周杰倫主演的《青蜂俠》中淪為客串丑角，幾年後才在《魔鬼終結者：黑暗宿命》歸隊，也努力甩肉，勉強找回幾分年少時的帥氣，然而才出場沒多久就陣亡，老影迷再遭重擊，他也至今沒能重回一線。已於2016年初去世的艾倫瑞克曼，離開觀眾滿10年，生前的扮演的角色有不少是反派，較難被塑造成英俊或是帥氣的模樣，就以他最為人熟知的《哈利波特》系列裡石內卜教授一角，造型完全和「帥」沒有關係，可是死忠粉絲挖出他年輕時有點呆萌可愛的模樣，讓大家接受他也曾有過令人眼睛一亮的顏值巔峰。亞裔男星在排行榜名次最高的是得到第7名的金城武，台日混血、在台灣出生長大的他，正式入行前曾經拍過一些廣告，後來以偶像紅星之姿在華人區受到歡迎，由歌壇跨進影壇，再從台灣攻向日本，最後成為亞洲男神，到現在年過半百，依舊有廣大影迷期待他復出。第8名的強尼戴普，年輕時是《龍虎少年隊》中的帥哥，之後常演瘋瘋、怪怪的角色，反而成為招牌，可是他曾是俊俏美男這件事，沒有人可否認。第9名的丹麥影帝麥茲米克森，年過30才出了第一部電影，卻很快成為當地一線男星，他現在常以「氣質熟男」的姿態出現，也有不少人認為，目前才是他在顏值與魅力的巔峰。至於第10名郭富城，雖有身高不夠魁梧的缺憾，五官精緻無可匹敵，憑一支只在台灣播出的機車廣告走紅，關鍵就在他被女主角潑水後的無辜表情太讓人憐惜，當年全台少女都在問廣告裡的男主角是誰，使他先在台灣爆紅，再反攻回香港，一路紅到今天，難得的是，他的外表還是帥氣不減，被視為不老男神之一。