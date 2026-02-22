我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城在廣告中被女主角潑水，無辜的表情與帥氣的臉龐，立刻迷倒無數台灣少女，播出後都在詢問他是誰。（圖／翻攝自微博）

▲當年郭富城的機車廣告宣材，讓許多粉絲搶著收藏，機車車身設計比較小，才讓身形不高大的他獲選成為主角。（圖／摘自抖音）

▲香港男星李家聲（中）本來才是機車廣告中要被潑水的男主角，但因東家TVB不放人，被郭富城接手，與大紅大紫擦身而過。（圖／摘自YouTube）

近日來台灣拍電影的香港「天王影帝」郭富城，靠一支台灣的機車廣告，從TVB的2線小演員，變成紅遍樂壇的「4大天王」之一，後來還登上兩屆金馬獎影帝寶座，台灣可謂是他事業的福地。當年這支改變華人影劇史的廣告，扮演被女友潑水男孩的郭富城，俊帥無辜的臉蛋讓萬千台灣少女驚艷，只是大家都搞錯，這廣告還是在香港拍攝，卻只在台灣播映，堪稱罕為人知的冷知識。1990年正是農曆馬年，卻也是郭富城奇蹟般暴紅、華人演藝界巨星誕生的重要一年。他在台灣的機車廣告中，飾演在餐廳約會時被女友氣得潑了一臉水、追出去騎車找她，露出無辜笑容的男孩，廣告播出造成驚人的效益，全台無數少女都在問：「那個男孩是誰？」原來不只男女主角是港星，連拍攝地點都在香港，影片中的一些畫面早已露出端倪，觀眾卻被郭富城的帥臉吸引目光，根本無暇注意。當片中郭富城騎車上路去追尋拂袖而去的女友，明顯看到女友似是搭乘著捷運離開，1990年全台各地都還沒有任何捷運，北市第一條「捷運木柵線」要到1996年才通車，從這邊就能推出外景地不在台灣，加上一幕郭富城騎在高架道路上，前方是一堆摩登大樓，這也不是當年台北會有的景象，可當年觀眾只想知道那個帥氣過人的男生到底是誰，而媒體揭曉了答案：是個在香港還未走紅的2線男星。由於這支機車廣告在台灣太轟動，播出沒多久，郭富城就被找來舉辦「影友會」，在此之前他曾參與演出的港劇確實有在台灣發過錄影帶，然而劇中他是配角、幾乎不太會引起重視，之所以能首度來台公開現身就辦起「影友會」，當然得拜機車廣告所賜。台灣經紀公司動作神速，他第一次來台灣後的3個月，首張國語專輯《對你愛不完》已在台上市，熱賣25萬張，他迅速成為樂壇最紅新偶像。在香港拍了一堆MV、演過好幾齣劇集配角的郭富城，在台灣變成偶像紅星，當然也讓香港演藝界對他刮目相看，使他還未發行過粵語專輯，就以國語歌開始反攻回家鄉，其後一路成為紅遍影歌視的天王巨星。反倒是廣告片裡的外型也亮麗、還一度被謠傳是王祖賢表妹的女主角倪雪，始終未能走紅，演藝生命很快就結束。另一個和這支廣告扯上關係、卻與幸運之神擦身而過的，是當年TVB另一位年輕男星李家聲，原來機車廣告本來要由他主演，當初車身設計比較小，需要找一個看來不那麼高大的男主角，TVB不放李家聲去拍，廣告公司找了一堆人試鏡，最後一個就是郭富城，還坦承自己不會騎機車，竟就此中選，得到了大紅大紫的機會。30多年之後，郭富城仍是華人區的大牌巨星，依舊還會在各地巡迴演唱，電影片約也仍然不斷。去年他的妻子方媛懷孕，盛傳會是個兒子、將打破「4大天王」包括他和劉德華、張學友、黎明都只生女兒的局面，各方密切矚目，最後還又是個女兒，他並沒有不開心，粉絲也繼續給予祝福。