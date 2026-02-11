我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《單身即地獄5》林琇濱（右）、朴喜珗（左）配對成功，私下約會的畫面也被朋友曝光。 （圖／翻攝自Threads）

▲最強高中生Ray（左）疑似劈腿，分手超辣女友Angi（右）。（圖／Ray IG@rayasianboy_、Angi Yang IG@angifuckingyang）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（11）日的熱門娛樂話題搶先看，香港天王郭富城遭直擊在台北街頭拍攝台灣電影《老子》，對戲懷孕中的夏于喬。Netflix韓國戀愛節目《單身即地獄5》昨日播出大結局，林琇濱、朴喜珗配對成功，私下也疑似真的交往了。「最強高中生」Ray爆分手辣模女友Angi，她更憤怒發文喊：「停止我頁面上提到Ray這個名字了」。2屆金馬影帝郭富城出道自台灣廣告，卻首度接演全台灣製作電影《老子》，近日被直擊現身台北街頭化身燒臘店老闆，對戲孕婦夏于喬，情緒相當到位。據悉，在《老子》中郭富城的角色是王柏傑的父親，會擦出怎樣的火花讓粉絲超期待；下戲後郭富城也直奔太和殿吃火鍋，隨後才戴上帽子、口罩返回飯店，結果這趟路程竟完全沒被粉絲認出來。《單身即地獄5》昨日播出大結局，撞臉宋仲基的男嘉賓林琇濱和美國卡內基美隆大學畢業的學霸女朴喜珗配對成功，牽手離開地獄島。而昨晚林琇濱的好友在限時動態中，也po出林琇濱私下與朴喜珗守在電視機前收看大結局的畫面，似乎在暗示兩人真的交往了，相關消息在Threads瘋傳，吸引35萬人觀看。被封為「最強高中生」的實況主Ray，去年認愛19歲華裔模特兒Angi Yang，甜蜜互動掀話題，未料交往約4個月疑生變。Angi 8日在Threads連發多篇情緒性貼文，直言「為什麼男人總是會出軌」、「永遠不要相信網路的人設」，更強調「忠誠不是最基本的嗎？」並以英文表示「別在我頁面提到Ray的名字」。外界聯想Ray先前直播向夜店女生要電話一事，感情現況引發揣測。