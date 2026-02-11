我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ray（左）辣女友Angi Yang（右）近日接連發文，疑似在暗示Ray出軌。（圖／Ray IG@rayasianboy_、Angi Yang IG@angifuckingyang）

台灣最強高中生Ray去年才大方認愛華裔模特兒兼網紅Angi Yang，不料才過4個月，近日Angi Yang連日在社群吐露負面情緒，疑似暗示男友出軌。有網友看到後用英文說兩人分手了，不料Angi Yang直接回應，要求對方不要在自己頁面提到Ray的名字，「我不想聽」。除此之外，還有人發現Ray跟Angi Yang早已互相取消追蹤。Angi Yang先是在8日表示「為什麼男人總是會出軌呢」，因而傳出與Ray感情生變消息，之後她又接連發文，認為談戀愛中誠實最基本的事，有網友認為她是因Ray跟女生交換聯絡方式才不滿，她還直接回：「我只是說了影響最小的事，我不想全部攤開說會很難看」，更加證實分手消息。之後有網友用英文寫下「Ray跟Angi分手了」，Angi Yang還直呼：「拜託請幫我一個忙，不要在我的頁面提到Ray的名字…這是我最不想聽到的事情」。除此之外，還有人發現兩人早已互相取消IG追蹤。雖然分手傳聞傳得沸沸揚揚，但目前Ray與Angi Yang都沒有進一步回應，讓粉絲們都猜測不斷，先前還有人在猜是Ray拿女方手機在開玩笑，因為與Angi Yang原本都是打簡體中文，近日才突然變成繁體，不過在一連串發文出現後，粉絲也更加相信兩人已分手，「連這麼漂亮的人都有辦法被出軌嗎」、「妳好漂亮，值得更好的」等。Ray原本是台灣淡江高中的普通學生，2023年在日本旅遊時大膽搭訕美國知名實況主Kai Cenat而爆紅，並在國際實況圈嶄露頭角。過去他鮮少曝光感情生活，去年他在IG限動上無預警曬出與一名女子合照，更在照片中放上愛心，驚喜官宣與Angi Yang戀情收到一票粉絲祝福。Angi Yang是一位擁有超過33萬粉絲的華裔模特兒兼網紅，身高約160公分，以出眾的比例與火辣身材在社群平台上走紅。她與Ray的緣分始於2024年的一場直播企劃，當時Ray在多位女性中選中了她，兩人隨後展開頻繁互動，並於去年10月公開合照認愛，不料才不到1年，兩人就傳出情變傳聞。