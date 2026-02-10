我是廣告 請繼續往下閱讀

▲最強高中生Ray去年才認愛Angi Yang，不料今年就傳出感情生變傳聞。（圖／Youtube＠The Streamer Awards）

台灣最強高中生Ray憑藉在Twitch直播上的高人氣走紅，IG有著290萬人追蹤，去年他才大方認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang，怎料不到半年，Angi Yang突然在社群用繁體中文寫道「為什麼男人總是會出軌呢」，感情疑似生變，有人猜測她是因看到Ray跟女性交換聯絡方式而生氣，沒想到她卻於昨（9）日再發聲，直言還有大事，只是自己不想講，「我只是說了影響最小的事，我不想全部攤開說會很難看」，再度引發熱議。最強高中生Ray女友Angi Yang近日接連發文，先是表示男人為何總是出軌後，讓外界猜測兩人感情生變，之後又直言談戀愛中誠實最基本的事，有網友認為她是因Ray跟女生交換聯絡方式才不滿，「交換聯絡方式就破防了，妳對戀愛的幻想也太夢幻了吧」，不料Angi Yang卻直接回：「我只是說了影響最小的事，我不想全部攤開說會很難看」。Angi Yang近日接連在Threads上吐露負面心情，「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」、「現在談戀愛忠誠好像是什麼不得了的品質，可是這不是最基本的嗎？」讓許多粉絲猜測兩人感情是否生變。不過，Angi Yang雖出生於中國，但童年時期便隨家人移居美國，中文幾乎不流利，有網友發現Angi Yang的貼文之前都是使用簡體字、之後才改為繁體字，懷疑並非本人發文，而是Ray在惡作劇，留言表示：「女生也不要隨便把手機給男朋友」、「Ray在亂打字？」、「別搞」。另外也有人發現兩人IG互相取消關注，感情狀況讓人霧裡看花；對此，《NOWNEWS今日新聞》也傳訊詢問Ray及Angi Yang，至截稿前雙方皆未有回應。Ray原本是台灣淡江高中的普通學生，2023年在日本旅遊時大膽搭訕美國知名實況主Kai Cenat而爆紅，並在國際實況圈嶄露頭角。過去他鮮少曝光感情生活，去年他在IG限動上無預警曬出與一名女子合照，更在照片中放上愛心，驚喜官宣與Angi Yang戀情收到一票粉絲祝福。不料才不到1年，兩人就傳出情變傳聞。