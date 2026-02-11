我是廣告 請繼續往下閱讀

林琇濱（右）和朴喜珗（左）透過節目真的配對成功，互動充滿粉紅泡泡。

林琇濱的好友拍到兩人私下一起觀看大結局的畫面，引起粉絲關注。

《單身即地獄5》昨（10）日播出大結局，撞臉宋仲基的男嘉賓林琇濱和美國卡內基美隆大學畢業的學霸女朴喜珗配對成功，牽手離開地獄島。而昨晚林琇濱的好友在限時動態中，也po出林琇濱私下與朴喜珗守在電視機前收看大結局的畫面，似乎在暗示兩人真的交往了，相關消息在Threads瘋傳，吸引35萬人觀看。林琇濱因外型神似宋仲基加上有一身健壯肌肉，在《單身即地獄5》播出後，於台灣人氣也頗高。他原先心屬另一名女嘉賓崔美娜秀，卻因對方多次選擇與別的男嘉賓聊天而心灰意冷。林琇濱在節目後期轉而和一直與他表白的朴喜珗去天堂島約會，沒想到朴喜珗竟是畢業於卡內基美隆大學的高材生，反差感十足，兩人也因此看對眼，最終一起牽手離開地獄島。而昨日大結局播出時，林琇濱的好友在IG限時動態PO出他與朴喜珗一起在家看電視的畫面，角落的韓文則寫道：｢잡도리ㅋㅋㅋ（被教訓了哈哈哈）」，只見畫面中的林琇濱和朴喜珗有說有笑，即便結束拍攝私下也還有聯繫，讓網友大膽猜測兩人應該是真的交往了。相關消息在Threads上也引爆台灣粉絲討論，貼文更吸引35萬人次瀏覽，大家看了紛紛留言，「我的cp小年糕一定要幸福」、「這一季最喜歡這一對」、「啊啊啊啊這個限動太棒了！本人的reaction」、「喜珗的一個貼文還有穿琇濱的外套，這對請鎖死」、「希望是真的」、「甜蜜暴擊」。其實在節目最後一集時，朴喜珗因為聽到另一名男嘉賓爆料，林琇濱和金珉志去天堂島約會那晚不小心睡在同一張床上，當時朴喜珗難過到落淚，躲在被窩不想出門，導致節目主持人DEX還猜測她可能不會選擇林琇濱，會自己單獨離開地獄島。結果兩人成功配對後節目組才放出未公開的畫面，原來林琇濱早在前晚就主動找到朴喜珗道歉，雙方才因此和好，無懸念的牽手離開。