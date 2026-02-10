我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《單身即地獄5》開播後話題度超高，即將在下周二迎來大結局。（圖／翻攝自 IG @netflixkr）

韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》自1月20日開播以來話題不斷，觀眾都狂猜最後會是哪對配對成功。而節目即將在下周二（2月17日）結局，不料近日卻疑似提前爆雷，有網友昨（9）日發出在韓國聖水洞大街上偶遇禹盛閔跟金珉志的影片，兩人還親切跟粉絲合照，畫面流出後讓大家狂猜他們配對成功。一名網友昨日於Threads發布一則影片，影片中是穿著全黑的一男一女正在親切和粉絲拍照，原PO在貼文中詢問：「在聖水洞遇到的帥哥！想求解他是誰」。畫面流出後，火速引發討論，有粉絲一眼認出兩人就是《單身即地獄5》出演者禹盛閔跟金珉志。兩人突然的同框，也引發大量猜測，有人懷疑好奇兩人同框，是否代表被提前爆雷配對結果，也有人猜是他們下節目後假戲真做，真的開始交往，「最後他們配成功嗎」、「已經爆結局了嗎」、「他們兩個下節目後交往了？」等，引發高度討論。金珉志是現役400公尺短跑與跨欄選手，擁有173公分的高挑身材與深邃腹肌，因神似aespa隊長Karina，而被稱為「田徑界Karina」。她在節目中展現了如運動員般的強勢果斷，屬於「直球對決」型嘉賓，不僅大方表達好感，更在競爭中展現極高勝負欲。雖然外表帶有高冷的「冷美男」氣場，但私下卻是INFP體質，這種「賽場女戰神」與「內向反差萌」的特質，讓她在節目中吸粉無數，成為男嘉賓爭相追求的對象。禹盛閔則是以親切、善於傾聽的形象深得人心。他的職業是專業配鏡師，協助家族經營眼鏡行，身高186公分的他具備模特兒比例，卻沒有攻擊性，一開始便獲得眾多女嘉賓的好感。在節目初期，他以「像朋友般自在」的相處方式，迅速縮短與嘉賓間的距離。然而，隨著劇情推移，他展現出對心儀對象極強的執著度與「愛吃醋」的真實反應，與最初溫和的形象形成強烈對比，成為本季感情線中不可預測的變數。