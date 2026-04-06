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又是這攤！墾丁「辣妹調酒攤」再被控：4杯變12杯結帳2500元

▲墾丁大街正妹調酒攤眾多，但近期又爆出消費爭議。（示意圖／unsplash）

墾丁「辣妹調酒攤」黑歷史曝光！去年才削1.4萬害夫妻吵架

攤販連兩爆消費爭議！管理協會出手處分了

▲屏東縣府城鄉發展處、墾丁大街攤商協會、消保官等人，針對墾丁大街全部調酒攤進行稽查。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣「2026台灣祭」於清明連假在墾丁舉辦，預估帶動百萬觀光人潮，但墾丁大街近期又爆出消費爭議，有遊客前往當地「辣妹調酒攤」點了4杯shot，被店員建議湊一盤，沒想到結帳金額高達2500元，一問才得知一盤竟多達12杯，批評攤販標價不清。事後墾丁大街攤商協會與消保官前往稽查，已祭出記點處分。近日有遊客投訴，表示在墾丁大街某辣妹調酒攤位消費，原本只要點4杯Shot，但店員強烈推銷「要不要湊一盤？」沒想到結帳時才發現金額高達2500元，問了才知一盤分量多達12杯，認為攤販標示不清，覺得被當盤子。本次鬧出消費糾紛的攤販，是以調酒師身材火辣著名的調酒攤，早在2025年就因標示不明等問題鬧出爭議，當時一名男客在店員推銷下，一口氣點了76杯Shot，消費金額高達1.4萬元，當時男客甚至還請不在現場的妻子前來付款，不只引發夫妻吵架，也讓社會高度關注。面對攤販連2年爆出爭議，墾丁大街市集攤商文化協會執行長曾春惠表示，根據自治條例規範，連2次發生消費爭議，將祭出記點處分，若累計3次記點，將註銷在大街擺攤資格，更強調不容許墾丁大街名聲再被抹黑，已立即通報縣府城鄉處與消保官進行稽查。針對該起消費糾紛，曾春惠指出，本次問題源於標價問題，消費者未清楚理解「一盤多少杯」以及單價問題，目前已要求老闆加強員工訓練，確保顧客購買前可明確得知價格與數量，避免誤會再度發生。屏東縣政府城鄉處也特別提醒民眾，墾丁大街平日多達200多攤位，假日連假臨時攤商則有100攤，請消費者在購買商品前再次詢價及確認交易金額，與攤商彼此取得共識，才能有效避免消費糾紛再次出現。