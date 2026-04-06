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▲李道瑜過去曾因為飲酒昏迷摔傷，必須腦部開刀動手術，術後身形消瘦。（圖／翻攝自抖音）

曾飲酒摔傷昏迷 腦部手術留下後遺症

淡出演藝圈轉戰商界 晚年曾短暫回歸

曾在經典電影《古惑仔》系列中飾演洪興社軍師「陳耀」的港星李道瑜，近日傳出辭世消息，震驚影迷，與他多年合作、在片中飾演「大佬B」的吳志雄近日接受港媒訪問時證實，李道瑜已於4月3日離世，享年58歲，消息曝光後不少觀眾紛紛表示不捨，感嘆一代港片黃金年代的重要演員再度殞落。據悉李道瑜過去曾因為飲酒後重摔導致撞傷頭部昏迷，手術後留下後遺症，身體也因此迅速退化。吳志雄近日受訪時坦言飾演《古惑仔》「軍師」的李道瑜已經離世，據了解李道瑜過去曾因酒後意外跌倒，導致頭部嚴重受創，當時一度陷入長達數日的昏迷狀態，雖然經過搶救成功撿回一命，但仍需接受腦部出血手術，且留下不可忽視的後遺症。消息指出，李道瑜的頭部曾因手術出現缺損，身體狀況逐漸走下坡，晚年外型也顯得消瘦憔悴，健康問題長期困擾著他。李道瑜出身無綫電視藝員訓練班，早年從電視劇小角色開始累積經驗，逐步轉戰電影圈，他一生參與超過30部電影作品，其中以《古惑仔》系列最為人熟知，從《古惑仔之人在江湖》一路演到後續多部作品，他所詮釋的「陳耀」一角沉穩冷靜，成為劇中不可或缺的靈魂人物，也奠定他在港片中的地位。進入2000年代後，李道瑜逐漸淡出螢光幕，轉而投入商業領域發展鮮少公開露面，直到2023年他才驚喜回歸，參與TVB劇集《一舞傾城》的演出，讓觀眾再次看到熟悉身影，雖然當時李道瑜戲份不多，但仍勾起不少影迷對他過往作品的回憶，也被視為他演藝生涯的最後亮相之一。對於李道瑜的確切死因，吳志雄並未進一步說明，僅透露他曾接受腦部手術，儘管細節仍有待釐清，但消息一出仍引發廣泛關注。許多影迷在社群平台留言悼念，回憶他在《古惑仔》中的精彩演出。