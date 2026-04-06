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2026大選將至，民進黨選對會研擬在本週決議徵召立委沈伯洋參選台北市長，而有部分綠營支持者擔憂沈伯洋仇恨值過高，恐怕不適合參選市長。對此駐歐盟代表謝志偉力挺沈伯洋，表示綠營哪一次是靠運氣贏的？擔心贏不了？「請放心從來只有一次就嚇死的，沒有聽說一次就輸死的」。「Blue虎穴，焉得虎子」謝志偉說，的確台北是藍營的禁臠，沒人懷疑。但Puma 在台灣政壇是小獅王，口條清晰立場穩，說理明確台灣心，縱橫四海國際觀，中台英語都嘛通。謝志偉表示，市長是寶座，選舉是戰場，天龍寶座可以輸，論述戰場不能讓。獅頭緊緊咬虎尾，甩到虎頭變蛇尾，就算沒贏也賺到。謝志偉說，要知道會無法成功，可能是由於沒運氣，會註定失敗，絕對是因爲沒志氣，反問綠營有哪一次是靠運氣贏的？擔心他贏不了？請放心從來只有一次就嚇死的，沒有聽說一次就輸死的，更何況國共都恨死他，總有個原因吧？最後謝志偉也奉勸，台派或綠營別來黑沈伯洋，在這就此事「你註定沒好運氣」，此舉和國共一樣，黑Puma一定有原因，「但是，我沒興趣知道，一點都沒有」。