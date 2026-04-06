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中東情勢持續膠著，牽動油價與通膨，亦影響接下來的利率政策走向。專家指出，市場對聯準會升息預期近期出現變化，反映出中東戰事與油價上漲帶來的通膨疑慮，在審視大局時，應留意到投資市場緊張情勢關鍵點與廣泛強勁經濟指標並存，建議以多元布局應對波動平衡收益與成長。近期各項數據至少暫時緩解對美國勞動力市場健康狀況的擔憂，在全球範圍內，情緒指標依然保持韌性，甚至長期低迷的製造業中也出現上升趨勢，企業獲利成長在許多領域異常強勁，市場正處於基本面強勁與潛在風險因素之間的拉鋸，這種緊張動態很可能將塑造未來幾個月的格局。安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美股獲利仍將成為推動市場的核心動能，且隨著獲利成長廣度擴大，有助市場漲勢分散；評價面仍為評估重點；可轉債受惠市場輪動，表現有機會優於股票，股市震盪亦有利於資金流入；美國非投資等級債目前殖利率仍高於6.5%，相對股票波動度較低，今年仍可望貢獻穩定票息報酬。面對AI產業升級加速， 布局策略也要跟上，可置入AI投資加速器。安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫則提到，中東情勢雖仍延宕，但若能夠避免衝突進一步升級或雙方取得對話進展，將有助緩和市場動盪情緒。展望後市，仍對股市保持樂觀看法，主要是由基本面所支持，企業方面，看到許多產業獲利成長加速，同時在非科技產業，部分企業已展現領先使用AI技術的優勢，而目前這仍被低估；市場方面，資金輪動加速，個股表現分化與漲勢擴散，這都有助選股、分散布局並創造超額報酬機會。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，正因為市場處於混沌不明，政治因素影響程度凌駕在基本面之上，因此更應具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股；評價高低取決於成長率優劣，且在高成長族群的投資，成長趨勢改變與否在投資決定的優先順序高於評價，在趨勢未變之前，股價漲跌取定於趨勢而非評價。在策略上，蕭惠中表示，電子股部分建議以龍頭半導體為核心來布局；非電部分，塑化第二季受惠油價也是確定的。以電子股為例，今年GTC重點是新一代產品架構，除了GPU，也有CPU、網路相關晶片、光通訊及推論晶片等，輝達不再只是推出單一晶片，而是推出多個晶片涵蓋不同功能，加上每一代產品規格也在升級，代表整個產業規模快速擴大、需求倍增，為台灣供應鏈帶來商機。安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的AI與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。施政廷表示，展望第2季基本面正向，但有2個變數需要持續追蹤：一是美國關稅政策的後續執行方向，協議框架雖然初步成型，但落地細節仍有不確定性；二是台股估值已在歷史高位，市場容錯空間收窄，一旦出現事件性衝擊，波動幅度容易被放大。在策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的，如生技新藥族群、金融與電信等。展望第2季，安聯投信建議，6成可資金配置在美國及全球收益成長資產；10%在AI多重資產，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金、5%新興債，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。此外，安聯投信也建議，以多元布局應對波動平衡收益與成長。其中複合資產多元布局，兼顧收益及資本利得；複合債平衡波動，券種上可搭配投資等級債、中短天期債券，同時也爭取收益機會；結構創新領域則聚焦如AI、台股、台股高息成長策略、智慧城市趨勢。