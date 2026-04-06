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▲一名中國網友在掃墓時發現曹秋根的墳墓。（圖／翻攝自微博）

抗癌期間仍堅守崗位 離世消息低調

▲曹秋根在《情深深雨濛濛》的形象深植人心。（圖／翻攝自微博）

「李副官」形象深植人心 喚起集體回憶

清明連假期間，一名中國網友前往上海某公墓祭拜親人時，意外發現一座刻有演員曹秋根姓名的墓碑，隨手拍攝後上傳至網路，瞬間掀起熱議。影片迅速在社群平台擴散，甚至登上熱搜榜首，讓許多網友驚訝發現，這位曾在《情深深雨濛濛》中飾演「李副官」的演員，其實早在15年前已經離開人世，消息曝光後，也勾起一票觀眾對經典戲劇的回憶殺。曹秋根生於1953年，於2011年因胰臟癌病逝，享年58歲，據悉他在2009年確診後並未立刻停下工作，而是持續參與戲劇拍攝，即使身體狀況逐漸惡化，仍努力完成每一項演出。曹秋根直到健康無法負荷，他才真正離開拍攝現場，這段抗病仍堅持工作的經歷，也讓不少人重新認識他對表演的投入與責任感。由於當年曹秋根過世時並未受到大量媒體報導，加上他本身行事低調，不少觀眾長期以為他只是退出演藝圈，並未意識到他已辭世多年，此次墓碑被意外曝光後才讓外界重新拼湊出他的生命歷程，也讓許多曾經熟悉他作品的觀眾感到震驚與不捨。在經典電視劇《情深深雨濛濛》中，曹秋根所飾演的「李副官」沉穩內斂，既是陸司令的重要助手，也是一位為家庭付出的父親角色。這個角色雖非主角，卻以細膩表現深植觀眾心中。隨著消息曝光，不少網友紛紛留言表示「一直以為只是沒再演戲」，也有人感嘆歲月流逝，經典角色與演員逐漸遠去。從網路流傳的畫面可見，曹秋根的長眠之地環境簡單整潔，沒有過多裝飾，與他生前低調的個性相符。儘管如此，仍有影迷自發前往致意，默默表達對這位資深演員的敬意。雖然他並非耀眼的主角，但憑藉紮實演技為作品增添厚度，如今因墓碑曝光再度被提起，也讓更多人重新看見他的價值。