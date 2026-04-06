財政部公布最新（115）年1-2月統一發票中獎清冊，共有14張發票中1000萬元特別獎。同時，經統計這期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主有109位，獎金合計超過2億740萬元，其中有70.64%使用載具儲存雲端發票，而對中其他獎項的獎金達35億5057萬餘元。
財政部賦稅署表示，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具所儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及4‰印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。
為方便民眾儲存及管理跨境電商的雲端發票，民眾於跨境電商平台消費後，務必至統一發票兌獎APP或整合服務平台，將交易時留存的電子信箱歸戶到共通性載具「手機條碼」，只需簡單完成電子信箱驗證，立即享有統一管理發票的便利生活。
根據賦稅署統計，今年1-2月期統一發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有109位，獎金合計超過2億740萬元，對中其他獎項的獎金達35億5057萬餘元。而在109位中獎得主，有77位使用載具儲存雲端發票，占70.64%，其中使用手機條碼有41位最多，占37.61%，再來是使用會員載具有24位，占22%，也有5人使用跨境電商電子郵件，另有7人使用公用事業載具。
至於如何使用雲端發票，賦稅署說，只要4步驟就完成，首先，安裝統一發票兌獎APP，再來申請或綁定手機條碼，然後設定領獎帳戶，最後再設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，還能享有雲端發票專屬獎，每期包含100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，對獎機會多1次。
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為方便民眾儲存及管理跨境電商的雲端發票，民眾於跨境電商平台消費後，務必至統一發票兌獎APP或整合服務平台，將交易時留存的電子信箱歸戶到共通性載具「手機條碼」，只需簡單完成電子信箱驗證，立即享有統一管理發票的便利生活。
根據賦稅署統計，今年1-2月期統一發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有109位，獎金合計超過2億740萬元，對中其他獎項的獎金達35億5057萬餘元。而在109位中獎得主，有77位使用載具儲存雲端發票，占70.64%，其中使用手機條碼有41位最多，占37.61%，再來是使用會員載具有24位，占22%，也有5人使用跨境電商電子郵件，另有7人使用公用事業載具。
至於如何使用雲端發票，賦稅署說，只要4步驟就完成，首先，安裝統一發票兌獎APP，再來申請或綁定手機條碼，然後設定領獎帳戶，最後再設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，還能享有雲端發票專屬獎，每期包含100萬元獎30組、2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，對獎機會多1次。