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草爺爆幼時撞邪 靠城隍爺救回一命

草爺化身城隍爺 現身賽車場宛如穿越劇

▲草爺（左1）化身城隍爺、柯大堡（右1）扮西秦王爺、本本（左2）則扮演妙應仙妃，在四驅車賽道上與選手們感受競速的快感。（圖／神行盃提供）

由草爺、柯大堡發起「神行盃國際四驅車大賽」第三屆將於今年9月12日至13日舉行。草爺透露自己向來鐵齒，直到這幾年才開始相信「科學的盡頭是玄學」，他分享國小2年級時曾被煞到，身體越來越不好，媽媽帶他跑遍各大廟宇，最終到了城隍廟，被城隍爺收為契子，才有種被神明救了一命的感覺。後來，草爺自認跟宮廟很有緣，更自掏腰包近五百萬，一連舉辦過三屆的「南投草屯城隍祭」。草爺分享與公廟的緣分，坦言自己其實是個蠻鐵齒的人，國小2年級時被「煞到」，經常會看到那些「看不到的形體」陪他玩，起初還覺得很新奇、開心，直到後來身體越來越不好，媽媽因此帶他跑遍各大廟宇。他透露最終到了城隍廟，被城隍爺收為契子，才有種被神明救了一命的感覺。後來，草爺也自掏腰包近五百萬，一連舉辦過三屆的「南投草屯城隍祭」，近年來無論是頻道拍片、主持《寶島神很大》節目走訪各大宮廟，發生許多無法解釋的玄妙巧合事，才讓他相信「科學的盡頭是玄學」。草爺與柯大堡發起的「神行盃國際四驅車大賽」，將廟宇信仰文化結合四驅車競技，並透過「鑽轎底」的方式，獲得神明加持轉運。日前與賴銘偉的廣澤宮聯手，舉辦2026桃園信仰生活節-丙午年神遊春巡嘉年華，將「漢服真人扮仙」、「鑽轎底」結合四驅車競技比賽舉行。草爺化身城隍爺、柯大堡扮西秦王爺、本本（江佑真）則扮演妙應仙妃，在四驅車賽道上與選手們感受競速的快感。許多參賽者都說，看到身穿古裝化身神明的人在賽車場上出沒，感覺好像在「穿越劇」好不真實，也有參賽者認為，帶著家人一同來親子休閒的運動賽事，還能感受眾神降凡賜福的實境體驗，真的是好事加倍。活動圓滿落幕後，草爺、柯大堡也向所有參賽者與觀眾揭曉了令人振奮的消息，第三屆「神行盃」將於今年9月12日至13日，首度移師至南台灣的高雄岡山城隍殿盛大舉辦，預計將吸引更多來自全台的玩家共襄盛舉。