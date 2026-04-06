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▲妮可拉佩茲發布的復活節禮物圖片，只見禮物只有兩籃，似乎是她和老公布魯克林各一，完全沒理會布魯克林在英國的家人。（圖／摘自 IG@nicolaannepeltzbeckham）

▲維多莉亞貝克漢（如圖）祝大家復活節快樂，卻引爆新一波的婆媳戰火。（圖／摘自 IG@victoriabeckham）

▲貝克漢家族長子布魯克林（左）完全靠向億萬豪門出身的妻子妮可拉佩茲（右），背離自己的原生家庭。（圖／美聯社／達志影像）

英國貝克漢家族與叛逆長子布魯克林、美國媳婦妮可拉佩茲之間的大戰，進入「隔空交火」的白熱化程度。昔日身為「辣妹」合唱團一員的「貝嫂」維多莉亞，發布了復活節一家人開心歡度的圖文，當然所有孩子都出現、只除了布魯克林與妮可拉，沒多久妮可拉也發布了新照片，只見畫面中有兩籃禮物，擺明了是她和布魯克林的復活節禮品，外界推測她是公開向婆婆嗆聲，表明她們夫妻沒有那些家人也照樣過得很開心。貝克漢家族號稱英國除了皇室之外的第2家庭，知名度極高、人氣也旺，大家長大衛曾是足球金童，受到廣大粉絲的愛戴，維多莉亞雖然從「辣妹」時期就因為臉臭、受歡迎程度被影響，卻也名氣響亮、一舉一動都受到矚目。兩人對布魯克林從小到大都寵溺不已，沒想到布魯克林竟然先封鎖所有家人、表明要跟爸媽切斷關係，還發了長文怒轟他們沒把妮可拉當家人，他和妮可拉住在美國，完全不參與英國家裡的大小事，就算是復活節也是隔海嗆聲，沒有要和好的意思。維多莉亞透過復活節圖文祝大家快樂，照片裡她和老公大衛之外，還有兩個兒子羅密歐與克魯茲，以及他們各自女友，和最小的女兒哈珀，完全不見布魯克林和妮可拉的蹤影，其實這原本十分合理，布魯克林與妮可拉不與家人和好、不參加家族活動，也不可能把他們用P圖的方式加在照片裡，但對婆家高度不滿的妮可拉，看到這種畫面，很自然就覺得是針對她和布魯克林，也馬上就做出反擊。妮可拉出身自美國億萬豪門，曾有統計她的娘家比大衛、維多莉亞加起來還有錢好幾倍，也難怪維多莉亞完全搞不定她、布魯克林也有膽子跟爸媽翻臉，因為有超富有的岳父在撐著。大衛與維多莉亞幾度公開透過社群發文對布魯克林發出親情呼喚、希望他能浪子回頭，他都不予理會，且妮可拉馬上就會發文，看起來內容與貝克漢家的圖文沒啥關聯，仔細想幾乎都是對他們嗆聲，要讓他們知道布魯克林沒爸媽、弟妹也還是活得非常好。之前妮可拉才表示布魯克林在自己家裡得到宛如親生兒子一樣的待遇，就是在暗示貝克漢一家，他沒有一定要與原生家庭和好的必要，自己的爸爸對他也視如己出，他完全有跟貝克漢一家澈底切割的條件，讓外界更好奇：這樣的隔空交火會到何時？婆媳大戰最後誰會是贏家？