▲布魯克林貝克漢（左）從小到大都受到爸爸大衛貝克漢（右）的寵愛，卻堅持要跟爸媽、弟妹劃清界線、保持距離。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

▲布魯克林貝克漢（如圖）27歲生日仍拒絕跟爸媽恢復聯絡，只願與妻子妮可拉秀恩愛。（圖／摘自 IG@nicolaannepeltzbeckham)

▲貝克漢家族撕裂仍然沒有破冰的跡象，老爸大衛（右）不放棄發聲明對爸媽開砲的兒子布魯克林（左），前後幾度公開示愛，布魯克林都視若無睹。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

在全球各地擁有高知名度的英國貝克漢家族，因為長子布魯克林發表6頁長文控訴爸媽意圖拆散他和妻子妮可拉佩茲、只重視家族品牌的經營而不在意他個人的感覺，堅持要和他們劃清界線，引起各方高度關注。昔「足球金球」大衛和太座維多利亞都在布魯克林27歲生日公開發文為他慶生，也表示仍然愛他，沒想到布魯克林依舊堅持跟他們斷聯，一家人要破冰恐怕無望。貝克漢家族的撕裂大戲，比起八點檔劇情不遑多讓。從小養尊處優的布魯克林，突然封鎖爸媽，也跟弟妹翻臉，接著更公開發表6頁長文，控訴自己從小到大如何被他們任意擺布、凡事只能配合，又批評他們沒有人把妮可拉當成真正的家人，一直想破壞他的婚姻。儘管大衛與維多利亞幾度公開示好、求和，布魯克林就是不為所動，即便爸媽都發了生日慶賀文，他也視若無睹，沒打算跟他們恢復通話。反而是出身自億萬豪門的妻子妮可拉，把布魯克林的心牢牢抓住，她在社群平台發出的短片中，只見布魯克林吹熄插在字母形狀甜甜圈上的蠟燭，看起來一臉幸福，她不但祝他生日快樂、希望他所有的夢想與願望都能實現，還大讚他走進的任何一個房間，都會讓整個地方亮起來，稱他是「這個世界上最特別的人」，布魯克林也回應道：「我愛你，寶貝女孩。」夫妻沉浸在彼此的世界中，懶得管他的爸媽。大衛與維多利亞在英國和許多名流交好，包括「地獄廚神」戈登拉姆齊都公開放話為他們聲援，勸布魯克林要想清楚誰才是真正愛他的人，但布魯克林眼裡只有妮可拉，旁人的勸告都聽不下去。就算爸媽生日時公開示愛，他也繼續不跟他們聯絡，目前貝克漢家族中，他只會與爺爺、奶奶聯繫，爸媽、弟妹都再也沒辦法跟他通上話。這也就難怪英國媒體戲稱布魯克林與妮可拉是「沒有皇室血統的哈利、梅根」，哈利與梅根和英國皇室鬧得有多僵，布魯克林與妮可拉跟他爸媽之間就有多糟，短期內兩邊的死結看來都很難打開，可是英國皇室還能夠狠下心不理哈利、梅根，大衛與維多利亞現在還沒辦法完全拋棄叛逆的大兒子，只是也不知道該怎麼讓他回頭。