▲艾芙頓麥凱思（如圖）訪問中暗示前男友布魯克林貝克漢遭到爸媽出賣，行程被洩漏給狗仔。（圖／摘自IG@aftonmckeith)

▲妮可拉佩茲（左）與維多利亞貝克漢（右）曾經也能和睦相處，妮可拉還曾經表示維多利亞為她自編自導自演的電影站台，對她意義重大。（圖／摘自IG@nicolaannepeltzbeckham)

英國知名的貝克漢家族掀起內鬥風暴，大兒子布魯克林砲轟爸媽操弄媒體、散布謊言，不擇手段破壞他和妻妮可拉佩茲的婚姻，成為外界高度關注的大八卦。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔，他們才能夠拍到他的日常私生活，但這讓他很不舒服，為此焦慮、痛苦，無怪乎他終於選擇公開和爸媽翻臉。身為名人的孩子，固然有爸媽庇蔭的紅利，卻也可能因此喪失許多隱私，布魯克林正是如此。他的爸爸是昔日英國「足球金童」大衛貝克漢，媽媽維多利亞曾是紅極一時的「辣妹」合唱團中的「高貴辣妹」，註定從一出生就受到各方高度關注。艾芙頓表示布魯克林的身旁有熟知他生活作息的人在偷偷爆料給狗仔，好讓他們拍到他的畫面，而這個人不是他的學校同學，真實身分呼之欲出。由於布魯克林和爸媽撕破臉、話題還在熱頭上，艾芙頓不打算直接揭露爆料者的身分，當她否決布魯克林被同學出賣的可能性，訪問者問道：「所以當然不是他爸媽？」她突然沒有接話，且露出熟知內情的微妙表情，語帶玄機答道：「我覺得他發公開聲明是正確的決定，因為多年來他和妮可拉都被媒體錯誤描繪，當你在外界眼前經年累月都被媒體誤導，真的很難承受，也會有壓力。」有趣的是，妮可拉佩茲與自己的公婆，也不盡然一直都是針鋒相對。她曾經在自編自導自演的電影《Lola》首映會上，對維多利亞專程來挺她，表示對她意義很重大，還稱自己來自大家庭，現在有了一個更大的家庭。沒想到不到一年後，她與布魯克林就和大衛、維多利亞鬧翻，撕裂越來越嚴重，還隔空放話，弄得全世界都知道他們槓上，實在也是各方始料未及。