貝克漢（David Beckham）家族爆發嚴重內鬨，長子布魯克林發出毀滅性聲明與父母決裂，但看在專家眼裡似乎沒勝算。英國危機管理專家Laura Beeching直言，布魯克林形象不穩，沒有貝克漢好，根本打不贏運作精密的「商業機器」（The Beckham Machine），這場仗註定是雞蛋碰石頭，殘酷現實令人唏噓。
「貝克漢」是精密商業架構 專家直言：兒子形象差太多
關於布魯克林指控父母控制、作秀，危機管理機構Honest London創辦人Laura Beeching在接受英媒《Sky News》訪問時分析，這場父子對決實力極度懸殊。她指出，在公眾領域，「貝克漢」早已不只是一個姓氏，而是一個運作精密且強大的「商業架構」（Commercial Architecture）。
Laura Beeching直言：「貝克漢夫婦擁有數十年的商譽、全球認可度以及跨越世代的粉絲基礎。」反觀布魯克林，大眾對他的印象多半停留在「靠爸族」，職業從攝影師換到廚師，定位搖擺不定。專家犀利評論：「不幸的是，當布魯克林試圖對抗這個完美的家庭形象，暗示大眾被愚弄了，這招險棋只會招致反感。他要打敗這台『運作精密的機器』，代價將非常巨大。」
布魯克林控訴遭羞辱 貝克漢冷回：得讓孩子犯錯
回顧爭端導火線，布魯克林在聲明中痛訴母親維多利亞在婚禮上搶走第一支舞，甚至做出不恰當舞步讓他感到羞辱。同時，他也指控父親大衛貝克漢只在乎流量，拒絕私下見面，堅持要在有攝影機的生日派對上才肯同框。
面對兒子的種種指控，大衛貝克漢雖未指名道姓，但他在《CNBC》接受訪問時，有老練的公關智慧。他意有所指地表示：「孩子是被允許犯錯的，這就是他們學習的方式。有時候你必須讓他們去犯那些錯。」將兒子的決裂聲明輕描淡寫地歸類為不成熟的錯誤。
專家建議貝克漢夫婦 保持沉默是關鍵
對於貝克漢夫婦該如何應對這場家醜風暴？Laura Beeching建議沉默是金。她分析，任何過多的解釋或反駁，都只會坐實布魯克林關於「一切都是經過算計」的指控。她建議頂多回應一句「我們深愛孩子」，因為解釋越多，越容易被外界拿來做文章，「在這種情況下，越少的回應反而越有力（Less is more）。」
資料來源：Sky News
