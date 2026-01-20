我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大衛（左）與維多莉亞貝克漢（右）面對長子公開發聲明批評他們的作為、還表示跟自己妻子的婚姻遭到爸媽不擇手段破壞，各方都等著瞧他們如何反制。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈利王子（右）與妻子梅根（左）槓上英國皇室，舉世皆知，到現在也還沒和好。（圖／美聯社／達志影像）

英國昔日「足球金童」大衛貝克漢長子布魯克林，在IG限時動態發出長達6頁的控訴聲明，和爸媽宣戰，還表明「不會與家人和解」，讓權球為之震撼。目前大衛與妻子維多莉亞還沒有對此回應，但網友已經議論紛紛、忙著看熱鬧，更有人將布魯克林與妻子妮可拉佩茲比喻為「非皇室版的哈利與梅根」，認為哈利王子和妻子梅根也是公開槓自己家人，根本是他們的前輩。在英國除了皇室之外，貝克漢家族號稱「第2家庭」，不難想見知名度之高以及對於社會大眾的影響力。諷刺的是，將近7年多前，大衛與維多莉亞手牽手出席哈利和梅根的婚禮，幾年之後，輪到他們碰上兒子與兒媳公開和爸媽、手足翻臉的尷尬處境，哈利與梅根從英國皇室鬧出走，現在都沒和解，布魯克林與妮可拉有妮可拉的億萬豪門娘家力挺，恐怕更難回頭。外界一般認為，曾是「辣妹合唱團」中「高貴辣妹」的維多莉亞，是貝克漢家族這個品牌的主要掌舵者，布魯克林的長文中，主要也是砲轟媽媽從他婚禮之前就開始扯妮可拉後腿，婚禮上還故意搶走妮可拉跟他共舞的機會，讓他在數百賓客前尷尬到吧不行。網友們其實也有很多人看維多莉亞不順眼，覺得她一張臭臉、趾高氣揚的很不討喜，罵她跟大衛都是自戀狂，終於連兒子都受不了他們。維多莉亞的精心規劃下，貝克漢家族絕大多數都以一種「感情親密」、「完美」的姿態出現在公眾眼前，網友諷刺他們其實完全是為了吸金而存在的機制，一點都不真實，虛假的可以，認為布魯克林的聲明捅穿了維多莉亞營造許久的假象，她應該暴跳如雷。還有網友表示與其出生在自戀又邪惡的貝克漢家，還不如不要來到這個世界。當然仍有人看不下去布魯克林的行為，諷刺他如果不是頂著貝克漢的姓氏，妮可拉當初一定懶得理他，更別說還跟他交往、結婚。有人認為布魯克林從出生就含著金湯匙，一路無所事事，小時候靠爸媽，現在靠老婆與岳父，就是個養尊處優的少爺、不知感恩的屁孩，等到他老婆甩掉他，他一定會後悔對爸媽的這些攻擊。