我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮可拉佩茲（中）在《變形金剛4：絕跡重生》是第一女主角，扮演馬克華柏格（左）的女兒。（圖／摘自IMDb）

▲李冰冰（右）在《變形金剛4：絕跡重生》也有演出，卻僅是女配角。（圖／摘自IMDb）

▲妮可拉佩茲（左）與維多莉亞貝克漢（右）現在又鬧到水火不容，夾在兩人中間的布魯克林貝克漢已擺明挺老婆、不要爸媽。（圖／摘自 IG @nicolaannepeltzbeckham)

全球知名的英國貝克漢家族，長子布魯克林公開發表長文砲轟爸媽大衛與維多莉亞不擇手段想毀掉他的婚姻，表明不會跟家人和解，讓大眾目光焦點都聚集在布魯克林和他的妻子妮可拉佩茲上。妮可拉出身自美國的億萬豪門，11歲就開始拍電影，曾經演過《變形金剛4：絕跡重生》的女主角，李冰冰的戲分都被她壓下去。妮可拉佩茲長得亮麗，和她曾經當過模特兒的媽媽大有關係，她的爸爸尼爾森佩茲是著名的投資家，一度持有迪士尼的大量股分，她卻沒有靠爸爸幫忙去爭取迪士尼影片的重要角色，倒是拿下了《變形金剛4：絕跡重生》的女主角寶座。這系列之前的女主角包括梅根福克斯、蘿西杭亭頓懷特莉都是美艷型，她則增添不少青春氣息。不過華人觀眾眼光大都被在片中算是主角之一的李冰冰，以及客串的呂良偉、韓庚等抓住。那時《變形金剛4》在華人區舉辦試鏡，許多潛力新秀都前往爭取，紀培慧、林柏宏中選，但最後只有前者的戲分還保留，後者在公映版剪光，僅能在花絮中亮相。片中的中國產品置入也曾引發觀眾爭議，這些話題都讓女一妮可拉相形之下被剝奪了不少關注，沒有太多人還記得她。在歐美演藝界，妮可拉也並未由於《變形金剛4》而大紅大紫，只能算持續穩定都有演出機會，好在她的家境超富裕，可以用「實現理想」的態度在面對演藝工作，不需擔心生計。她後來也曾經演而優則導，當時也找到婆婆維多莉亞貝克漢為特映會站台。沒想到兩年之內，婆媳關係已降至新低點，不僅難以和平共處，連妮可拉的老公布魯克林都發了長文宣告跟爸媽、弟妹翻臉，這對於妮可拉的形象及演藝事業會不會有何衝擊？只能拭目以待。