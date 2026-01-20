我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林貝克漢（左）前年底還能跟爸爸大衛（右）溫馨合照，現在兩人不可能再開心聚會。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham）

▲布魯克林貝克漢（左）現在生命中最大支柱是妻子妮可拉佩茲（右），兩人開心過自個兒的日子，再也不想管他在英國的家人和爸媽。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham）

全球知名、號稱「英皇室以外第2家庭」的貝克漢家族，由於長子布魯克林發布6頁聲明，控訴爸媽大衛與維多莉亞試圖操控輿論、不擇手段破壞他和妻子妮可拉佩茲的婚姻、要他簽署放棄姓名商標權的文件好佔去他應有的權利，將家族內鬥的醜陋真相全攤在陽光下，殺傷力被視為「核彈級」。據《紐約郵報》八卦版報導，關鍵時間點在上禮拜，他終於受夠爸媽，失去對他們所有的信任，才會有此驚人之舉。外人看來，貝克漢家的大戰從去年維多莉亞、大衛先後過生日，布魯克林和妮可拉都缺席，開始越來越明顯，尤其貴為昔日英國「足球金童」的大衛，還是50大壽，照說長子與長媳不該缺席，何況布魯克林從小到大，家族大事一定參與，更顯得事有蹊蹺。沒想到這大半年，雙方撕裂更深，鬧到水火不容，布魯克林被稱一再試圖跟爸媽協調卻未果，上禮拜終於受夠了，本週馬上發出震撼聲明，澈底撕破臉。布魯克林怒罵爸媽把「貝克漢家族」品牌經營擺在第一，所有人都要配合演出、受到嚴格管控，好營造出「完美家庭」的形象，相關的各種利益就不會少。歐美媒體曾報導，這個品牌向來是維多莉亞在主導，她很清楚名人牌對於歐美民眾有多奏效，只要貝克漢家族在公眾眼中是充滿和樂、溫馨的正面印象，廠商代言與頂級條件的邀約就會源源不絕，她也對於家族品牌最為重視，不容出錯。可惜布魯克林在和美國億萬豪門出身的妮可拉佩茲籌辦婚事後，越來越有自己的主見，不想要再配合媽媽的要求。布魯克林聲明中自稱想要低調、保有生活的隱私，維多莉亞卻偏偏為了家族品牌經營，凡事喜歡越引起外界關注越好，大小事都要「演」給民眾看，布魯克林與妮可拉不管怎麼跟他們要求想私下化解彼此歧異，他們都不願接受，讓布魯克林和妮可拉也無法再忍耐。除了對於布魯克林和妮可拉的談和態度冷淡外，貝克漢一家人對外的發言，也營造出「妮可拉是問題來源、操控布魯克林」的印象，更令妮可拉和布魯克林忍無可忍，他們認為貝克漢家人謊言一大堆，自己沒有必要繼續承受，現在只想安靜過自個兒的日子，對於貝克漢一家完全失去信任，布魯克林聲明中表示不會和解，之前也表明過爸媽要再找他，請透過雙方律師，他不會再理他們。