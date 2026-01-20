我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林貝克漢（左）首度出面控訴自己長年被父母控制。（圖／翻攝自布魯克林IG@brooklynpeltzbeckham）

貝克漢光環下長大的孩子 布魯克林是完美家庭第一人

▲布魯克林控訴父親貝克漢（左）與母親維多利亞（右）長年用媒體控制家庭。（圖／美聯社／達志影像）

布魯克林控訴父母試圖破壞夫妻關係 品牌更凌駕於家庭

▲布魯克林貝克漢（左）現在生命中最大支柱是妻子妮可拉佩茲（右）。（圖／翻攝自布魯克林IG@brooklynpeltzbeckham）

維多利亞臨時取消製作婚紗 當眾逼布魯克林跳第一支舞

貝克漢夫婦要其他孩子公開批評長子 沒有鏡頭不接受見面

遠離原生家庭 布魯克林首度感到平靜

向來被視為「完美名人家庭」代表的貝克漢一家，近日罕見出現裂痕。長子布魯克林・貝克漢今（20）日以長文公開發聲，指控父母長年掌控家庭敘事、透過媒體與社群經營形象，甚至在他結婚前後持續情緒勒索、施壓、破壞關係，他強調這是人生第一次為自己站出來發聲，並直言「不想與家人和解」。《NOWNEWS今日新聞》根據貝克漢一家人物背景、事件脈絡、核心指控、婚禮爭議，以及關係現況的結構，完整整理這起震撼名人圈的家庭風波。布魯克林是英國足球巨星大衛・貝克漢與時尚設計師維多利亞・貝克漢的長子，自小生活在高度曝光的鎂光燈下，多年來他的人生軌跡與「Beckham」這個品牌密不可分，無論家庭合照、時裝秀、派對或媒體活動，幾乎都被包裝成「完美家庭」的一部分，布魯克林坦言這樣的生活自出生起就存在，卻也成為他長期焦慮的來源。布魯克林表示，自己多年來試圖將家庭問題私下處理，然而父母與其團隊仍不斷將相關訊息送交媒體，導致外界充斥不實敘事，他認為當家庭私事一次次地被公開操作，他已別無選擇，只能站出來澄清部分被刊登的「謊言」，也強調自己並未受到任何人操控。在布魯克林的說法中，「Beckham」始終被擺在最前面，家庭的愛與認同取決於是否配合社群貼文、是否能即刻放下工作去拍「家庭照」，多年來他與妻子為了維持形象，配合出席各種公開場合，卻在需要真正支持時屢屢落空，他更直言父母長期掌控媒體敘事，塑造表演式的家庭關係，往往以無辜者為代價。布魯克林指出在他與妻子Nicola Peltz結婚前，父母多次試圖破壞2人關係，婚禮前數週更以金錢施壓要求他簽署放棄使用自己名字的權利，該協議將影響他、妻子與未來孩子，對方堅持必須在婚前完成簽署以利交易生效，他拒絕後父母提出的要求與安排後，貝克漢夫妻態度也因此隨即轉冷淡。布魯克林更指控，在婚禮前夕他的母親維多利亞臨時取消為Nicola製作婚紗的安排，迫使她緊急另覓婚紗；原因僅僅是因為新人安排雙方保母同桌（考量對方未婚），母親甚至稱他的行為是「邪惡的」。更具爭議的是婚禮當天，原本屬於新人的第一支舞被維多利亞當眾介入，在約500名賓客面前，歌手Marc Anthony將布魯克林叫上台，維多利亞站在台上等著與他共舞，讓他形容那是人生中最不舒服、最羞辱的時刻，夫妻後來選擇重新宣讀誓詞，只為替婚禮留下新的、正向的回憶。自他為自己與小家庭發聲後，布魯克林表示持續遭到父母私下與公開攻擊，甚至依其指示送交媒體，他也透露兄弟們被要求在社群媒體上攻擊他，直到去年夏天才突然全面封鎖。此後，布魯克林與妻子曾赴倫敦替父親慶生，卻被拒絕私下見面整整一週，僅能在有大量賓客與攝影機的派對場合見面，且還被附加條件要求妻子不得出席；家人到洛杉磯時，也完全拒絕與他見面。面對外界「被妻子控制」的說法，布魯克林直言顛倒黑白，真正長期控制他的人是貝克漢夫妻，他坦承自己從小活在高度焦慮中，但自從選擇遠離原生家庭後，那份焦慮消失了，首次感到平靜與解脫。如今，布魯克林與妻子只希望擁有隱私、不被形象與媒體左右的生活，專注於屬於他們與未來家庭的幸福。