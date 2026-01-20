我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林（左）與妻子妮可拉佩茲（右）婚後，和原生家族關係越走越遠。（圖／IG@brooklynpeltzbeckham）

英國昔日的「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）一家，一直都是外界注目的焦點，他與維多莉亞（Victoria Beckham）結婚後，生下4個孩子。不料一直以來都甜蜜的一家6口，近來卻頻頻傳出已與長子布魯克林 （Brooklyn）夫妻撕破臉。回顧布魯克林與家族決裂的事件，早在他娶妮可拉佩茲（Nicola Peltz）時，就傳出因妻子沒穿維多莉亞設計的婚紗，而埋下不合種子，雖然中間一度和好打出一家人的形象，但近日再度決裂，布魯克林還在社群發出6頁聲明揭開決裂真相，痛訴父母行為、還控訴母親對外散布謊言，正式與家族撕破臉。布魯克林在2022年與百億千金妮可拉佩茲舉辦婚禮，據傳，原本妮可拉要穿婆婆維多利亞設計的婚紗，最後卻改穿Valentino高訂，且未在婚禮上給予婆家足夠的尊重。這讓極度重視家庭凝聚力的貝克漢感到不悅，認為兒子在兩家人之間失去了平衡，進而爆出婆媳冷戰的傳聞，而正值新婚的布魯克林更是在採訪中表現出明顯偏袒妻子的立場，因此傳出一向疼愛孩子的貝克漢曾私下找布魯克林攤牌，被視為父子關係降至冰點的關鍵時刻。除此之外，布魯克林婚後將姓氏改為「Peltz-Beckham」，還長期定居美國，事業重心完全倒向岳父一家。相較於次子羅密歐、三子克魯茲仍緊隨父母身邊，被外界看來更像是與貝克漢家族切割，導致他與貝克漢家族的關係漸行漸遠。而在冷戰高峰期，父子在社群的互動也突然停止，就連貝克漢家族的重大節慶合照中，布魯克林也多次缺席。另一面，布魯克林在發布成功或值得慶祝的消息時，貝克漢夫妻也罕見地沒有按讚或留言，讓家族分裂傳聞更是甚囂塵上。雖然雙方關係在近年出現轉機，不只有家族大合照，還互挺對方活動。但不料好景不長，布魯克林近日被發現封鎖全家人社群，還要求爸媽跟他溝通只能透過律師，接著竟還在當地時間19日，在IG連發6篇限時動態，控訴父母行為，指控兩人對外散布一堆謊言，還破壞他和太太妮可拉的形象，踢爆他們結婚之前，爸媽就試圖賄賂他簽署文件放棄自身的姓名商標權。布魯克林在聲明中強調自己沒有被任何人控制，他透露從小到大，所有的一切都只能配合塑造「貝克漢家族」的品牌形象，連社群發文頻率、該發什麼內容都要被嚴格管控。他還提到婆媳失衡的關鍵，也就是婚紗事件，稱妮可拉打從一開始就沒有改變主意，是媽媽維多莉亞到最後關頭突然取消幫兒媳製作婚紗，妮可拉只好被迫去向Valentino求救。雖然布魯克林也點名爸爸跟弟弟妹妹，但最多都是在說媽媽維多利亞。而布魯克林的這一波爆料，也再度將貝克漢家族內鬥發展到新高峰。