布魯克林（後排右一）控訴,長期遭父母操控和施壓,以維持「貝克漢家族」、「貝克漢品牌」完美形象和龐大利益。

布魯克林（左）控訴父母不斷破壞自己和老婆妮可拉佩茲的感情。

英國足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）和老婆維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）台灣時間今（20）日凌晨被長子布魯克林（Brooklyn Beckham）毀滅式控訴，長期遭父母操控和施壓，以維持「貝克漢家族」、「貝克漢品牌」完美形象和龐大利益。究竟貝克漢王國（貝克漢夫妻）的資產有多少，粗估為20億美元（約632億台幣）以上，遠遠超過已故英國女王伊莉莎白二世的5億美元（約158億台幣），相當驚人。據英媒估計，貝克漢的資產來源主要分成足球事業、商業代言、自家品牌、運動組織等，他從2017年擁有5億美元（約158億台幣）資產，到近年商業活動、投資累積的財富，加上去年11月被英國國王查爾斯三世親授爵士身分所高漲的身價，至今至少有10億美元（約316億台幣）的資產。而貝克漢的愛妻維多莉亞的身價也不容小覷，她的資產來源主要為歌唱時期事業、商業代言、個人品牌、投資等，英媒估算至少也有10億美元（約316億台幣）的身價，與老公貝克漢平起平坐，因此貝克漢王國的總資產為20億美元（約632億台幣）起跳。如果以貝克漢家族的20億美元（約632億台幣）財產和英國王室268億美元（約8400億台幣）財產相比，可說是小巫見大巫，不過只看英國女王伊莉莎白二世的5億美元（約158億台幣）遺產，貝克漢王國的總資產數字則是遙遙領先，且無論貝克漢還是維多莉亞的個人資產，也都超越英國女王個人的財產數字。貝克漢大兒子布魯克林指控父母，從他有記憶以來便一直掌控媒體中關於他們家庭的形象描述，「那些表演式的社群貼文、家庭活動及不真實的家人關係，一直都是我出生後所處生活的一部分」，而此目的都是為建立貝克漢家族的形象與利益，「在我家人心中，最重要的永遠是公開曝光與商業代言，『貝克漢品牌』永遠擺在第一位」。此外，布魯克林還控訴父母在婚期逼迫他簽署「放棄姓名權」的文件，以及始終不斷試圖破壞自己和老婆妮可拉佩茲（Nicola Peltz）的感情，種種壓力讓布魯克林罹患焦慮症，他聲明：「我不想和我的家人和解，我（現在）沒有被任何人控制，我只是人生第一次真正站出來，為自己而活。」