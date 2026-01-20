我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林（左）證實了外界流傳已久的婚禮不合傳聞，控訴媽媽在婚禮最後關頭故意取消為妮可拉（右）製作婚紗。（圖／摘自 IG @brooklynpeltzbeckham)

▲貝克漢家族決裂傳聞不斷瘋傳後，長子布魯克林（右2）在IG發出6頁聲明揭真相，還痛訴母維多利亞（左3）散布謊言。（圖／IG@davidbeckham）

貝克漢家族的長子布魯克林貝克漢 (Brooklyn Beckham) 先前封鎖父母、家人的社群帳號，於當地時間19日，開戰父母大衛 (David) 及維多利亞 (Victoria)，控訴他們試圖毀掉他與妻子妮可拉佩茲 (Nicola Peltz Beckham) 的感情。維多利亞與妮可拉之間的「婆媳大戰」近幾年引來外界關注，據稱2人會出現心結全是因為「一件婚紗」，布魯克林才剛新婚3個月，婆媳關係就已降至冰點。布魯克林與妮可拉婚前愛得高調，如王子公主般的故事讓粉絲超羨慕，然而婚後卻因婆媳問題多次鬧上新聞。據傳維多利亞與妮可拉的心結始於2022年的婚禮，妮可拉原本計畫穿上由婆婆維多利亞設計的婚紗，但最終卻趕不及製作，妮可拉最終改穿其他品牌，在受訪時暗示自己被「放鳥」，讓維多利亞感到被公開羞辱。另外，傳出貝克漢夫婦首次拜訪親家豪宅時，自行帶了維安團隊，此舉在更有權勢的佩茲家族面前被視為「自以為是」，引發親家母克勞蒂亞的不滿。而布魯克林婚後改姓，將妻子的姓「Peltz」加入自己的名字中，且長期定居美國與岳家同住，讓維多利亞深感兒子「被搶走」，再度讓婆媳之間產生嫌隙。因雙方個性都非常強勢，甚至有人用「世仇」來形容2人關係，妮可拉受訪時曾表示，「我不知道他們為什麼要說（和婆婆）不合」，並發自內心的說：「沒有一個家庭是完美的，家人亦然。」近來，布魯克林證實了外界流傳已久的婚禮不合傳聞，他控訴父母早在他2022年婚禮前，就試圖破壞兩人的關係，而母親更在婚禮最後關頭故意取消了為妮可拉製作婚紗，「迫使她在最後一刻緊急另尋婚紗」。