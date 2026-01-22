貝克漢長子布魯克林日前才剛發長文公開砲轟父母，指控母親在婚禮上搶盡風頭。向來力挺爸媽的小兒子克魯茲（Cruz Beckham），在IG上的舉動也引發外界聯想是在表態挺父母，他在限時動態中引用了母親維多莉亞「辣妹合唱團」的經典神曲〈Who Do You Think You Are〉（你以為你是誰），更頻頻按讚媽媽過去熱舞相關的影片，疑似是隔空為母親出氣。
歌名有玄機？克魯茲疑藉辣妹名曲表態
隨著家醜搬上檯面，家族成員的一舉一動都成為焦點。貝克漢有三個兒子、一個女兒，克魯茲在家中排行老三，他近日忙於宣傳倫敦演唱會，在IG限動中曬出一盤炒蛋與麵包的早餐照，開心寫下完售心得：「百萬分的感謝，看來我得加開更多場次了？！」選用的背景音樂是媽媽維多莉亞的經典歌曲〈Who Do You Think You Are〉，引發外界聯想。
因這首歌的歌詞描述了一個人從底層爬到頂端後，卻變得自大、忘記初心的心態，副歌不斷重複的「你以為你是誰」，讓外界解讀為這不只是單純的宣傳，而是針對哥哥布魯克林近期的指控，做出犀利反擊和表態。
頻按讚嘲諷影片 選邊站立場明顯
除了歌詞意有所指，克魯茲在網路上的「按讚」軌跡也露了餡。有眼尖網友發現，克魯茲先是按讚了一段維多莉亞2001年穿著透視裝勁歌熱舞的舊影片，由於該影片被標註為「婚禮上的舞蹈」，似乎在回應布魯克林指控媽媽在婚禮上跳舞一事。
隨後，喜劇演員奧利（Olly Hume）拍攝了一段短片，扮演婚禮DJ尷尬宣布：「現在播放新郎母親點播的歌，作為她與兒子的第一支舞」，並標註「維多莉亞的有趣行為」。這段明顯在調侃布魯克林婚禮爭議的影片，竟也獲得了克魯茲點讚。
曾揭露被爸媽拉黑真相 家族裂痕難癒
事實上，這不是克魯茲首次出面維護父母。早前外界盛傳貝克漢夫婦「退追」長子時，克魯茲就曾跳出來澄清：「爸媽不可能不追蹤自己的孩子」，並爆料真相其實是「我們醒來才發現全家都被布魯克林封鎖了」。這次克魯茲一連串護媽心切的舉動，似乎也證實了貝克漢家的茶壺風暴，短時間內恐怕難以平息。
